Die Mercedes-Benz-Aktie zeigt in jüngster Zeit Anzeichen einer Stabilisierung. Im XETRA-Handel verzeichnete das Papier einen leichten Anstieg um 0,2 Prozent auf 56,86 EUR. Trotz des seit einem halben Jahr anhaltenden Abwärtstrends hat sich der Kurs in den letzten sechs Wochen in einem Bereich zwischen 55 und 58 Euro eingependelt. Analysten prognostizieren für dieses Jahr eine Dividende von 4,58 EUR pro Aktie, was unter der Vorjahresdividende von 5,30 EUR liegt. Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 74,70 EUR, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert.

Elektromobilität als Wachstumstreiber

Ein positiver Impuls für die Aktie könnte aus dem Bereich der Elektromobilität kommen. Der niederländische Logistikdienstleister Simon Loos hat einen Großauftrag für 75 elektrische Fernlaster des Typs eActros 600 erteilt. Diese Bestellung erweitert die Elektro-Flotte des Unternehmens auf insgesamt 135 Fahrzeuge. Die ersten Lieferungen sind für das erste Quartal 2025 geplant. Solche Aufträge könnten das Vertrauen der Investoren in die Zukunftsfähigkeit von Mercedes-Benz stärken und möglicherweise zu einer positiven Kursentwicklung beitragen.

Mercedes-Benz Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...