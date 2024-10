Bad Neustadt a.d. Saale (ots) -Privatdozent Dr. Alexander Raddatz übernimmt die Leitung der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt. Der 49-Jährige wechselt aus dem Saarland in die Rhön. Zuletzt war er als Chefarzt der Klinik für Anästhesiologie und Operative Intensivmedizin im Herzzentrum Saar der SHG Kliniken Völklingen tätig. In seiner neuen Position verantwortet er ab Dezember unter anderem die stationäre anästhesiologische und intensivmedizinische Versorgung am Campus."Mit Herrn Dr. Alexander Raddatz haben wir einen ausgewiesenen Experten mit langjähriger Erfahrung vor allem im Bereich der kardiovaskulären Medizin gewinnen können, von dem alle Akteure profitieren werden - die Patientinnen und Patienten, das Team der Anästhesiologie und Intensivmedizin sowie der gesamte Campus. Wir sind uns sicher, dass er aufgrund seiner Erfahrungen und bisherigen Ansätze die Abteilung und sein Team erfolgreich leiten und in die Zukunft führen wird. Unser Campus ist ein modernes Krankenhaus mit einer medizintechnischen Ausstattung, die den höchsten Anforderungen entspricht und hochmodernen Operationssälen. Durch Dr. Raddatz wird die hohe Versorgungsqualität für unsere Patientinnen und Patienten fortgeführt", betont Hannah Gilles, Geschäftsführende Direktorin am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt. "Er ist fachlich höchst qualifiziert und verfügt über ausgezeichnete Führungs- und Teamqualitäten." Dem schließt sich der Ärztliche Direktor am Campus Bad Neustadt Prof. Dr. Sebastian Kerber an: "Gerade in den beiden Schlüsseldisziplinen Anästhesiologie und Intensivmedizin braucht der Campus einen Leistungsträger, der die Kompetenz und die Persönlichkeit mitbringt, um der komplexen Aufgabe an dieser wichtigen Schnittstelle zu den anderen Fachabteilungen gerecht zu werden. Herr Dr. Raddatz besitzt insbesondere im Bereich der kardiovaskulären Anästhesie eine umfassende Fachexpertise."Für den verheirateten Mediziner aus Münster ist der Wechsel an den Campus eine spannende und gleichzeitig herausfordernde Aufgabe. "Für mich ist die neue Aufgabe am Campus Bad Neustadt eine persönliche Weiterentwicklung an einem renommierten Klinikum mit ausgezeichneten personellen und infrastrukturellen Voraussetzungen. Hier erwarten mich Strukturen, in denen eine Patientenversorgung auf höchstem Niveau möglich ist. Das breite Leistungsspektrum der Klinik, die beeindruckende Bausubstanz und Infrastruktur, aber vor allem die zahlreichen Gespräche mit den ärztlichen Kollegen und den Vertretern der Klinikleitung, die ich im Vorfeld führen durfte, haben mich vom Standort Bad Neustadt überzeugt."Nach dem Studium der Humanmedizin und dem Staatsexamen an der Universität des Saarlandes in Homburg wurde das Universitätsklinikum (UKS) seine erste akademisch und später beruflich prägende Station. Im Jahr 2004 begann Raddatz seine Facharztausbildung in der Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin und Schmerztherapie. Schon frühzeitig spezialisierte er sich in den Bereichen Herz-, Thorax-, Gefäß- und Kinderherzchirurgie, deren Leitung er für viele Jahre verantwortete. Nach der Facharztanerkennung im Jahr 2008 folgte 2010 die Ernennung zum Oberarzt. Im Jahr 2014 wurde er Geschäftsführender Oberarzt der Klinik. Mit der Habilitation erfolgte 2019 auch die Ernennung zum Leitenden Oberarzt. Herr Raddatz verfügt somit über umfassende Kenntnisse und Erfahrungen in der kardiovaskulären Medizin und der perioperativen Versorgung schwerstkranker Patientinnen und Patienten jeden Alters. Diese Versorgung umfasst die präoperative Beurteilung, die Vorbereitung in der unmittelbaren präoperativen Phase, die intraoperative Versorgung, die Behandlung akuter postoperativer Schmerzen und die Versorgung auf der Intensivstation. 2023 wechselte Raddatz als Chefarzt der Klinik für Anästhesie und Operative Intensivmedizin nach Völklingen, wo nahezu das gesamte Spektrum der Erwachsenen-Herzchirurgie abgebildet wird.Insbesondere hervorzuheben ist seine Erfahrung, Kompetenz und sein Wissen auf dem neusten Stand der Kardioanästhesie, die nun den Patientinnen und Patienten am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt zugutekommen. Denn sowohl die Anästhesie während eines herzchirurgischen Eingriffes als auch die anschließende Betreuung auf der Intensivstation erfordern besondere Expertise."Ich freue mich sehr auf die neuen Aufgaben und Herausforderungen, auf die ich als zukünftiger Chefarzt der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin bestens vorbereitet bin. Ich möchte zur Weiterentwicklung der Fachabteilung und somit des gesamten Campus beitragen und dabei neue Akzente setzen", sagt Dr. Alexander Raddatz und führt fort: "Aber noch mehr freue ich mich, eine Abteilung mit einem hochqualifizierten Team aus unterschiedlichen Berufsgruppen, die mit großer gegenseitiger Wertschätzung eng zusammenarbeiten, leiten zu dürfen."Dr. Raddatz agiert als Mitglied der Wissenschaftlichen Arbeitskreise Kardioanästhesie, Intensivmedizin, Kinderanästhesie sowie Regionalanästhesie und geburtshilfliche Anästhesie der Deutschen Fachgesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin (DGAI).Einen besonderen Dank richtet die Klinikleitung an Dr. Gerhard Batz und Dr. Stefan Reisch, die sich zwischenzeitlich bereit erklärten, als Doppelspitze - mit viel Einsatz und Engagement - die kommissarische Leitung der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin zu übernehmen. "Wir danken Herrn Dr. Batz und Herrn Dr. Reisch für den großen Einsatz an unserem Campus. Ihr Engagement und Wirken waren vor allem für den anästhesiologischen Fachbereich in den vergangenen Monaten enorm wichtig", so Hannah Gilles.Der RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt, einer von fünf Standorten der RHÖN-KLINIKUM AG, steht für eine sektorenübergreifende medizinische Versorgung im ländlichen Raum. Auf einem Klinikgelände verzahnt der Campus ambulante und stationäre Angebote mit einer Vielzahl medizinischer Service- und Vorsorgeleistungen, die bisher räumlich getrennt waren: niedergelassene Fachärzte, Kliniken unterschiedlicher Fachdisziplinen wie Herzmedizin, orthopädischer Chirurgie oder auch Neurologie arbeiten Hand in Hand mit der Pflege und der Rehabilitation zusammen. Die digitale Vernetzung aller am Behandlungsprozess beteiligten Akteure - mit innovativen IT-Lösungen und Kommunikationssystemen - ist dabei unverzichtbar. www.campus-nes.dePressekontakt:RHÖN-KLINIKUM Campus Bad NeustadtUnternehmenskommunikationKatrin Schmitt | T. +49 9771 66-26100 | kommunikation@campus-nes.deOriginal-Content von: RHÖN-KLINIKUM AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109212/5889092