Mainz (ots) -ZDFinfo Änderungsmitteilung_____________________________________________________________________Woche 44/24Mittwoch, 30.10.Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeiten beachten:0.45 White Boy Rick - Drogendealer für das FBIUSA 20192.00 Tiger im Garten - Tierschutz-Fake in den USAUSA 2021"König der Tiger - Der Kult um Joe Exotic" um 2.45 Uhr entfällt3.30 Fyre Fraud - Festival-Desaster im ParadiesUSA 2018"Skandal in Vegas - Das dunkle Geheimnis des Magiers Jan Rouven" um 4.15 Uhr entfällt4.50 Wer ist Andrew Tate?Deutschland 2023Donnerstag, 31.10.Bitte Programmänderungen beachten:5.15 TRU DOKUMotorradunfall: Ich bin gerast!Film von Moritz SteinackerDeutschland 20245.30 TRU DOKUFemizid - Er hat meine Mama umgebrachtFilm von Christin JuchheimDeutschland 20245.45 TRU DOKUMit Parkinson auf den GipfelFilm von Moritz SteinackerDeutschland 20246.00 TRU DOKUBlutvergiftung: 12 x amputiertFilm von Mira BrünnerDeutschland 20246.15 TRU DOKURita kämpft seit 9 Jahren gegen das SterbenFilm von Anne-Sophie GolleDeutschland 20246.30 TRU DOKUDich will keiner auf der Bühne sehenFilm von Mira BrünnerDeutschland 20246.45 TRU DOKUFast jeden Tag bewusstlosMimi (18) findet ihre Diagnose auf TiktokFilm von Mira BrünnerDeutschland 20247.00 TRU DOKUHirn-Schrittmacher und CannabisFilm von Carlo LaufkötterDeutschland 20247.15 TRU DOKUIch will eine AmputationFilm von Carlo LaufkötterDeutschland 2024"Fyre Fraud - Festival-Desaster im Paradies" auf 3.30 am 30.10. vorgezogen(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)