Die großen Unternehmen im S&P 500 dürften in diesem Jahr ihre Dividenden im Schnitt um 6 Prozent anheben, so die Schätzung von S&P Dow Jones Indices.Dies liegt über dem letztjährigen Anstieg von 5,1 Prozent, jedoch weit unter den fast 11 Prozent im Jahr 2022. "Die Unsicherheit über die Wirtschaft, Staatsausgaben und Steuerpolitik bleibt hoch - vor allem mit Blick auf die bevorstehenden Präsidentschaftswahlen", so Howard Silverblatt, Analyst bei S&P Dow Jones Indices. Trotz der unsicheren Lage gibt es Unternehmen, die ihre Dividenden stärker erhöhen. Goldman Sachs etwa plant für dieses Jahr eine Dividende von 11,56 US-Dollar pro Aktie - ein Plus von 10 Prozent im Vergleich zu 2023. David …