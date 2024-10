Nasdaq Stockholm AB: New long symbol for instrument issued by Nordea Bank Abp

Upon request by the issuer, the long symbol for the below instruments issued by Nordea Bank Abp will change, please see below. The change will be valid as of October 18, 2024. ISIN code Current Long Symbol New Long Symbol --------------------------------------------------------------- SE0021160157 TRACKER DAX X1 NORDNET TRACKER DAX NORDNET1 --------------------------------------------------------------- SE0021160421 TRACKER GULD X1 NORDNET TRACKER GULD NORDNET1 --------------------------------------------------------------- SE0021159845 TRACKER OLJA X1 NORDNET TRACKER OLJA NORDNET2 --------------------------------------------------------------- SE0021161155 TRACKER SP500 X1 NORDNET TRACKER SP500 NORDNET2 --------------------------------------------------------------- SE0021160272 TRACKER SX5E X1 NORDNET TRACKER SX5E NORDNET2 ----------------------------------------------------------------- Nasdaq Stockholm AB, Issuer Surveillance, dl-ilasto@nasdaq.com, 46 8 405 7280