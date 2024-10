Centamin Plc veröffentlichte kürzlich die Ergebnisse für das dritte Quartal des laufenden Jahres. Daraus geht hervor, dass das Unternehmen eine Goldproduktion von 131.726 Unzen, ein Anstieg von 30% gegenüber dem Vorjahr, und Goldverkäufe von 149.659 Unzen, ein Anstieg von 44% gegenüber dem Vorjahr, aus der Goldmine Sukari erzielte. Die gesamte Goldproduktion für die ersten neun Monate des Jahres belief sich auf 356.465 Unzen.



Die Cashkosten betrugen 766 $ pro produzierter Unze und die All-in-Sustaining Costs (AISC) beliefen sich auf 1.256 $ pro verkaufter Unze. Dazu kamen Investitionsausgaben in Höhe von 67 Millionen $, einschließlich der Erweiterung der TSF2, des Erwerbs von Fahrzeugen für den Tagebau und den Untertagebau sowie der Erneuerung der Ausrüstung und der Infrastruktur unter Tage.



Das Unternehmen meldet ebenfalls 103 Millionen $ freien Cashflow, ein Anstieg von 730% gegenüber dem Vorjahr, nach Ausschüttung der Sukari-Gewinnbeteiligung, Explorationsausgaben und Investitionstätigkeiten des Unternehmens. Im gesamten Jahr erwirtschaftete es soweit 145 Millionen $. Es ist die Rede von einer starken Bilanz, mit liquiden und liquidierbaren Mitteln in Höhe von 242 Millionen $ zum 30. September 2024 und eine Gesamtliquidität von 392 Millionen $, einschließlich einer nicht in Anspruch genommenen revolvierenden Kreditfazilität in Höhe von 150 Millionen $, die an die Nachhaltigkeit geknüpft ist.



Centamin ist ein etablierter Goldproduzent, der an der Londoner und der Torontoer Börse notiert ist. Das Flaggschiff des Unternehmens ist die Goldmine Sukari, die größte und erste moderne Goldmine Ägyptens und eine der größten produzierenden Minen der Welt.



