Klagenfurt am Wörthersee (ots) -Am Freitag, den 18.10., veröffentlicht der österreichische DJ Grayhair seinen neuen Track "YOLO & Goofy". Ein Song, der nicht nur fette Beats, sondern auch eine geballte Ladung Jugendsprache liefert. Für die Älteren vielleicht ein Mysterium, doch für die Jugend alltägliche Ausdrucksweise!"Lost, cringe, Swag - WTF?""Lost" steht für planlos, "Swag" für stylisch, und "cringe" beschreibt peinliche Momente - Begriffe, die DJ Grayhair humorvoll in seinem Song vereint. Und was bedeutet "Oida"? Ein Ausdruck, der in Österreich zu jeder Gelegenheit passt und einfach ehrlich klingt.Geil, Oida!Mit "YOLO & Goofy" trifft DJ Grayhair mitten ins Herz der Jugendsprache - pünktlich zur Wahl des Jugendworts 2024. Während die jungen Leute ihre Lieblingswörter feiern, lädt der Song die ältere Generation ein, diese Sprache mit einem Augenzwinkern zu entdecken.Ab 18.10. auf allen Streaming-Plattformen, das Musikvideo gibts schon vorab auf YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=wA5AvQGW06s).