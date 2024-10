Düsseldorf (ots) -Das Fachmagazin schuhkurier aus Düsseldorf und das Marktforschungs- und Beratungsinstitut Marketmedia24 befragten über 5.000 KonsumentInnen zu ihrem Einkaufsverhalten bei Schuhen.Die Umfrage ermittelte, welche Marken beliebt sind, wo die Deutschen am liebsten Schuhe kaufen und welche Rolle Preis und Nachhaltigkeit spielen.Einige Ergebnisse:Fast die Hälfte der Deutschen sieht Schuhe als Ausdruck ihres Lebensgefühls, besonders stark ausgeprägt ist dieses Empfinden bei den Mid Agern (27-49 Jahre) sowie bei Menschen mit überdurchschnittlichem Haushaltsnettoeinkommen.Über zwei Drittel der SchuhkäuferInnen legen Wert auf Marken. Besonders jüngere Käufer zeigen eine starke Markenaffinität. Sport-Brands dominieren die Top 10 der bekanntesten Schuhmarken, gefolgt von drei führenden Schuhlieferanten. Mehr als die Hälfte nannten Adidas, dicht gefolgt von Nike als die bekanntesten Marken und beide sind auch in den Schuhschränken der Befragten vertreten.Der Preis spielt eine entscheidende Rolle beim Schuhkauf. Schuh-Discounter und Fachmarkt-Filialisten führen im stationären Handel, gefolgt von Online-Plattformen und hochwertigen Schuhfachgeschäften. Deichmann steht an erster Stelle, gefolgt von Footlocker. Zwei Drittel der Befragten kaufen Schuhe bei Amazon, gefolgt von Zalando.80 Prozent der Käufe von Damen- und Herrenschuhe liegenunter 100 Euro pro Paar, wobei etwa die Hälfte der verkauften Schuhe weniger als 60 Euro kostet.Über zwei Drittel der Deutschen legen Wert auf Nachhaltigkeit bei Schuhen. Dabei bevorzugt ein Viertel der Konsumentinnen und Konsumenten Produkte "Made in Europe"."Das Einkaufsverhalten hat sich während der Pandemie spürbar und nachhaltig verändert. Mit dieser umfangreichen Marktstudie liefern wir wichtige Einblicke in das Schuheinkaufsverhalten nach der Pandemie" sagt Holger Knapp, Geschäftsführer der Sternefeld Medien, wo auch der schuhkurier erscheint.Über schuhkurierDas Fachmagazin schuhkurier ist das einzige wöchentliche Fachmedium für den Schuhhandel und die Schuhindustrie im deutschsprachigen Raum. Tägliche News erscheinen auf schuhkurier. de. schuhkurier wurde 1946 in Düsseldorf gegründet und erscheint seitdem bei den Sternefeld Medien in der Rheinmetropole.Über die StudieConsumer-Report 2024 - So kaufen die Deutschen ihre Schuhe.Im Zeitraum vom 13.06.2024 bis 21.06.2024 führte das Kölner Marktforschungs- und Beratungsinstitut Marketmedia24 insgesamt 5.019 Interviews bei in Deutschland lebenden KonsumentInnen durch. Die Befragung erfolgte online (CAWI - Computer Assisted Web Interview). Die Studie umfasst 98 Seiten in grafisch ausdrucksstarker Darstellung und ist zum Preis von 1.750,00 Euro zu beziehen unter https://www.marketmedia24.de/shop/Consumer-Report-Schuhe.Pressekontakt:Sternefeld Medien GmbH, Holger Knapp, hk@sternefeld.deOriginal-Content von: Sternefeld Medien GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177061/5889141