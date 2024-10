München (ots) -- NEONAIL und Luc Belaire gehen Partnerschaft zur gezielten Vermarktung ihrer Produkte mit TV-Format "Love Island VIP" ein- Im Fokus stehen Product Placements sowie Special Ads als auch eine erweiterte Markenpräsenz auf den digitalen Plattformen des TV-Formats- Die neue Staffel des internationalen Erfolgsformats startet am Donnerstag, 24. Oktober 2024, um 20:15 Uhr bei RTLZWEINEONAIL, eine der führenden Marken für UV Nagellack und Nagelpflege, startet seine Werbekampagne im Rahmen des TV-Formats "Love Island VIP" bei RTLZWEI. Diese umfasst eine Vielzahl von Werbemaßnahmen, darunter Produkt-Platzierungen, TV- und VOD-Sponsoring, Special Ads in Form von Framesplits und die digitale Verlängerung über Social Media.Im Herzen der Dating-Show wird NEONAIL in Szene gesetzt: Eine der Islanderinnen führt bei einer anderen Teilnehmerin eine UV Maniküre durch und zeigt dabei, wie einfach und stilvoll die NEONAIL-Produkte in den Alltag integriert werden können. Das Setting - im Beauty Bereich der Villa - verstärkt den kreativen Charakter des Placements und NEONAIL präsentiert sich als passender Begleiter für jede Beauty-Routine.Zusätzlich zur klassischen Produktplatzierung setzt NEONAIL auf TV- und VOD-Sponsoring. Auffällige Opener und Closer umrahmen das Format sowohl im linearen Fernsehen bei RTLZWEI als auch im Video-on-Demand-Angebot von RTL+. Diese Sponsoring-Aktivitäten intensivieren die Markenpräsenz und gewährleisten eine starke Sichtbarkeit in der relevanten Zielgruppe.Ein weiterer Bestandteil der Zusammenarbeit sind die Special Ads, darunter aufmerksamkeitsstarke situative Framesplits, die das Produkterlebnis noch eindrucksvoller gestalten. Diese Sonderwerbeformen rücken NEONAIL immer wieder in den Vordergrund und sorgen dafür, dass die Marke bei den Zuschauenden in Erinnerung bleibt.Als weiteres Highlight der Show wird Luc Belaire, der Premium Schaumwein aus dem Hause Pernod Ricard Deutschlands, gleich zweimal in Szene gesetzt: Einmal während eines romantischen Dates und ein weiteres Mal bei einer Party. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können während der Feier das vielfältige Portfolio in stilvollem Ambiente genießen.Luc Belaire wird nicht nur on air, sondern auch auf Instagram erlebbar: Aufbereitete Beiträge verlängern die TV-Integration digital und transportieren die Partystimmung in die sozialen Medien. Diese crossmediale Ausrichtung verstärkt die Präsenz der Marke und sorgt für eine nachhaltige Verbindung zwischen TV-Erlebnis und digitaler Interaktion.Martin Wendler, Leiter Crossmedia & Kooperationen bei EL CARTEL: "Die Platzierung von NEONAIL und Luc Belaire bei 'Love Island VIP' ist ein perfektes Beispiel dafür, wie wir starke Marken mit einem erfolgreichen Format zusammenbringen können. Die Kombination aus Product Placement, Sponsoring und innovativen Special Ads schafft dabei eine einmalige Markeninszenierung, die perfekt auf die Zielgruppe von 'Love Island VIP' abgestimmt ist.""Love Island VIP" wird von ITV Studios Germany produziert. Die neue Staffel des internationalen Erfolgsformats startet am Donnerstag, 24. Oktober 2024, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Preview der Episoden sieben Tage vor Ausstrahlung auf RTL+. Nach der TV-Ausstrahlung sind sie sieben Tage lang kostenlos auf RTL+ abrufbar, im Anschluss daran wieder im PREMIUM-Bereich.Über EL CARTELEL CARTEL ist der Vermarkter von RTLZWEI. Das sendereigene Unternehmen schafft rund um die attraktiven Programme einzigartige Angebote für eine moderne und effiziente Markenkommunikation - über alle digitalen Medien und Endgeräte hinweg. Durch seine breite Zielgruppenstruktur stellt RTLZWEI eine unverzichtbare Alternative für jeden Mediaplan dar. Zum Portfolio gehören außerdem sämtliche Werbeflächen und Branding-Möglichkeiten in den Studios von McFIT, Europas Nr. 1 im Fitnessmarkt, sowie die eigene Influencer- und Künstler/innen-Agentur La Familia Artists. EL CARTEL bietet der werbungtreibenden Industrie ein attraktives Preis-Leistungsverhältnis und setzt branchenweit Maßstäbe bei der Service-Qualität.Pressekontakt:RTLZWEI Corporate Communications089 - 641850kommunikation@rtl2.deinfo.rtl2.deblog.rtl2.detwitter.com/rtl2corporatewww.elcartelmedia.deOriginal-Content von: El Cartel Media, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/54719/5889185