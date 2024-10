Erweiterte EMS-Integrationen und Telekommunikationsunterstützung werden die Integrationszeiten für BDs verkürzen und die Handelsmöglichkeiten und den Marktzugang verbessern

DriveWealth, eine führende Fintech-Plattform, die Brokerage-as-a-Service anbietet, gab heute seine End-to-End-Integration mit mehreren Execution-Management-System-Plattformen (EMS) bekannt, einschließlich Bloomberg EMSX, LSEG Autex und TRAFiX. Dank der Integrationen können sich institutionelle Broker-Dealer mit der DriveWealth-Plattform verbinden und von einer optimierten Handelsbuchung, kürzeren Integrationszeiten und einem nahtlosen Zugang zu erweiterten Funktionen profitieren.

"Unser Ziel ist es, jedem institutionellen Broker-Dealer eine schlüsselfertige Anbindung an die bestehende Technologie von DriveWealth zu ermöglichen, ohne bestehende Systeme oder Infrastrukturen verändern zu müssen", sagte Aaron Sokasian, Chief Technology Officer bei DriveWealth. "Durch die verbesserte Konnektivität erhalten Brokerfirmen eine überlegene Ausführungsqualität und erweiterte Handelsmöglichkeiten zu einem wettbewerbsfähigen Preis, und das alles, während sie die Plattformen nutzen, mit denen sie bereits vertraut sind und die sie täglich verwenden."

Dank der Zusammenarbeit von DriveWealth mit EMS-Anbietern erhalten seine Partner Zugang zu Funktionen wie dem branchenführenden fraktionierten Handel, Auktionsaufträgen, algorithmischen Aufträgen und 24-Stunden-Handelsmöglichkeiten. Das Unternehmen hat außerdem die Unterstützung für Partner verbessert, die Telekommunikationsanbieter wie TNS, BT Group und Pico nutzen, um die Einrichtung und Erleichterung von Verbindungen mit niedriger Latenz und Punkt-zu-Punkt-Verbindungen zur DriveWealth-Infrastruktur, die in Secaucus, New Jersey, gehostet wird, zu verbessern.

Durch die jüngsten Integrationen kann DriveWealth die Integrationszeiten für seine Partner rationalisieren und verkürzen. Das Unternehmen hat in letzter Zeit in Korea mit dem Onboarding von fast 10 Broker-Dealern, darunter NH Investment Securities, eine schnelle Akzeptanz erlebt. Mehrere neu hinzugekommene Unternehmen konnten die Einrichtung in weniger als 30 Tagen abschließen eine Verringerung um 67 gegenüber dem üblichen Zeitrahmen von 90 Tagen was das Engagement des Unternehmens unterstreicht, weltweit zugängliche Handelslösungen und erstklassigen Service mit minimalen Unterbrechungen bereitzustellen.

"Im Zuge der Partnerschaft mit DriveWealth haben wir festgestellt, dass die Integration in ihre Plattform reibungslos und effizient verläuft," sagte Yongsuk Jun, Chief Technology Officer bei NH Investment Securities. "Die kürzere Einrichtungszeit und die verbesserte Konnektivität haben sich als vorteilhaft für unsere Handelsprozesse erwiesen und ermöglichen es uns, unsere institutionellen Anleger mit mehr und verbesserten Funktionen besser zu bedienen."

Die 2012 gegründete Technologieplattform von DriveWealth ermöglicht es etablierten Unternehmen und aufstrebenden digital-nativen Firmen, ihren Kunden den Wertpapierhandel auf effiziente und konforme Weise anzubieten. Zusätzlich zu den patentierten Fractional-Trading- und Brokerage-as-a-Service-API-Technologien verfügt DriveWealth über ein vollständiges institutionelles Handelsangebot, das Order-Routing, Clearing, Verwahrung, Aktienleihe, erweiterte Liquidität und NYSE-Floor-Ausführung umfasst.

Über DriveWealth:

DriveWealth ist eine globale B2B-Fintech-Plattform. Unser Kerngeschäft ist die Bereitstellung von Brokerage-as-a-Service, die das Investitions- und Handelserlebnis für digitale Geldbörsen, Broker-Dealer, Vermögensverwalter und Verbrauchermarken unterstützt. Die APIs von DriveWealth bieten unseren Partnern ein modernes, erweiterbares und flexibles Toolkit, mit dem sie alles entwickeln können, von traditionellen Investment-Workflows bis hin zu innovativeren Techniken wie dem Aufrunden von Käufen in Bruchteile von Aktienbesitz. www.drivewealth.com.

