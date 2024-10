Die Zinssenkung der Europäischen Zentralbank (EZB) hat dem DAX am Donnerstag kaum Impulse geliefert. Wenig Einfluss hatten auch die US-Einzelhandelsumsätze, die im September stärker als erwartet zulegten. Unterstützung lieferten vor allem, wie bereits am Morgen, die Kurssprünge der Aktien von Sartorius und Merck. Hier nahmen Sorgen vieler Investoren in puncto Geschäftsentwicklung ab. Im weiteren Handelsverlauf ...

