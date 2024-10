Im freundlichen Marktumfeld muss die Aktie des finnischen Netzwerkausrüsters Nokia am Donnerstag einen Dämpfer verkraften. Die Zahlen zum abgelaufenen dritten Quartal kamen am Markt nicht gut an, die Aktie gibt rund fünf Prozent nach. Nach dem starken Lauf zuletzt findet die Rally damit vorerst ein Ende.Nokia sieht zumindest allmählich den Wendepunkt in seinen schwachen Märkten erreicht. "Die Nettoerlöse erholen sich langsamer als wir erwartet haben, aber wir kompensieren das zum Teil mit einer ...

