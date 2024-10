WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Industrieproduktion im September leicht gefallen. Gegenüber dem Vormonat ging die Gesamtherstellung des verarbeitenden Gewerbes um 0,3 Prozent zurück, wie die US-Notenbank Fed am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Durchschnitt mit einem Rückgang um 0,2 Prozent gerechnet.

Im Vormonat August war die Entwicklung zudem schwächer als bisher bekannt ausgefallen. Der Produktionsanstieg wurde auf 0,3 Prozent revidiert, nachdem zuvor ein Plus von 0,8 Prozent gemeldet worden war.

Die Kapazitätsauslastung der Unternehmen im verarbeitenden Gewerbe sank im September um 0,3 Prozentpunkte auf 77,5 Prozent und damit etwas mehr als erwartet./mis/men