Bonn (ots) -Gute, gesunde Böden sind die Grundlage für alle Pflanzen. Sie sichern unsere Ernährung und spielen eine wichtige Rolle für den Klima- und Umweltschutz. Die Gemeinschaftsaktion "Boden erleben!" des Netzwerks "Leitbetriebe Pflanzenbau" hat dafür gesorgt, dass diese Botschaft bei vielen Bürgerinnen und Bürgern angekommen ist und Eindruck hinterlassen hat. Dafür haben viele Betriebe des Netzwerks ihre Höfe geöffnet und ein Jahr lang praxisnah gezeigt, wie wichtig gesunder Boden für stabile Ernten ist.Bei Hoffesten und Hofführungen, Exkursionen auf den Acker, Mitmachaktionen zur Bodenkunde sowie Gesprächen und Vorträgen konnten sich Jung und Alt dem vielfältigen Thema Boden nähern. Sie haben dabei erfahren, was alles im Boden steckt, wie er bewirtschaftet wird, welchen Einflüssen er ausgesetzt ist und welche Auswirkungen sein Zustand auf die Qualität der landwirtschaftlichen Erzeugnisse hat. "Wir müssen die Menschen mitnehmen, damit sie uns und unsere Arbeit verstehen," so Martin Ernst, Landwirt aus Ottbergen und Mitglied des Netzwerks. Seine Motivation bei der Gemeinschaftsaktion mitzumachen war, über das Thema Boden und eine bodenschonende Bewirtschaftung zu informieren und gleichzeitig Menschen für die Landwirtschaft zu begeistern.Gemeinschaftsaktion endet - das Thema Boden bleibt im FokusMehr als 25.000 Besucherinnen und Besucher kamen zu den knapp 170 Veranstaltungen auf die Betriebe. Darunter viele Familien, Kindergärten, Schulen und Fachpublikum. Der Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, Cem Özdemir, dankte in einer Videobotschaft allen Akteuren für ihr Engagement und sagte: "Die Leitbetriebe Pflanzenbau bringen den Bürgern und den Berufskollegen näher, wie zukunftsfester Pflanzenbau geht - und zwar ganz praktisch vor Ort. Auch die Gemeinschaftsaktion konnte so ein voller Erfolg geworden. Ich bin davon überzeugt, "Boden erleben" wird Früchte tragen. Vor allem die Kinder werden sich noch lange daran erinnern, wie sie den Boden und seine Lebewesen erforscht haben."Auch wenn jetzt nach einem Jahr die Gemeinschaftsaktion endet, das Anliegen, bei noch mehr Menschen ein Bewusstsein für gesunde Böden zu schaffen, bleibt. "Lassen Sie uns gemeinsam dafür sorgen, dass noch mehr Menschen erfahren, wie wichtig unser Boden für den Schutz des Klimas und für stabile Ernten ist", sagte Cem Özdemir. Die knapp 100 Betriebe aus dem Netzwerk werden weiterhin alle Interessierten zum Thema Boden und dessen landwirtschaftliche Nutzung informieren. Zu zehn verschiedenen Bodenthemen wurden im Rahmen der Gemeinschaftsaktion große Infotafeln erstellt: Die Betriebe können diese auf ihrem Hof als Feldrandschilder aufstellen. Die Tafeln finden großen Zuspruch und sorgen für Aufmerksamkeit. Sie laden Vorbeikommende zum kurzen Stopp und Lesen ein, z. B. über Humusaufbau, Bodenverdichtung, Blühstreifen und Bodenerosion.