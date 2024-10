Die Midwest Energy Emissions Corp. hat eine bedeutende Veränderung bekanntgegeben. Das Unternehmen wird ab dem 17. Oktober 2024 unter dem neuen Namen Birchtech Corp. an der OTCQB in den USA und der TSX-V in Kanada gehandelt. Dieser Schritt geht einher mit einem Wechsel des Börsensymbols von MEEC zu BCHT. Die Umfirmierung soll die erweiterte Unternehmensmission und Diversifizierung besser widerspiegeln.

Strategische Neuausrichtung im Fokus

Um Aktionäre und Investoren über die Hintergründe dieser Veränderung zu informieren, plant Birchtech ein spezielles Webinar am 22. Oktober 2024. Dabei wird die Unternehmensführung die langfristige Vision und Wachstumsstrategien erläutern. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Expansion in den Bereich der Wasseraufbereitung, insbesondere bei der Entfernung von PFAS aus Trinkwasser. Mit über 40 Patenten und jahrelanger Erfahrung in Umwelttechnologien sieht sich Birchtech gut positioniert, um von den Markttrends in diesem Sektor zu profitieren.

