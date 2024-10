Stuttgart (www.anleihencheck.de) - In den vergangenen Tagen hatte ein deutlicher Rückgang der Ölpreise etwas auf die Renditen gedrückt, was den Kursen von Staatsanleihen Rückenwind verlieh, so die Börse Stuttgart.Der Ölpreisfall habe die Inflationserwartungen gedämpft und beeinflusse die aktuelle Marktlage. Am Donnerstag würden geldpolitische Signale der Europäischen Zentralbank (EZB) im Fokus stehen. Es werde erwartet, dass die EZB eine Leitzinssenkung um 0,25% beschließe. Entscheidende Hinweise könnten potenzielle Äußerungen zur zukünftigen Zinsentwicklung sein. Devisenexpertin Antje Praefcke von der Commerzbank habe angegeben, dass EZB-Präsidentin Christine Lagarde möglicherweise zu hohe Zinssenkungserwartungen dämpfen könnte. ...

