Der chinesische Ladeinfrastruktur-Hersteller XCharge erweitert seine F&E-Kapazitäten in Deutschland mit einem neuen Testzentrum in Hamburg. Mit dem Standort will das Unternehmen seine Präsenz in Europa weiter ausbauen. Das Testlabor bietet umfassende Möglichkeiten, das gesamte Produktportfolio von XCharge Europe zu testen, wie es in einer Mitteilung heißt. Ein Schwerpunkt des Prüflabors sei die Sicherstellung der Kompatibilität mit den neuesten Elektrofahrzeug-Modellen, ...

