Der führende Multi-Asset CFD-Broker Vantage Markets (oder "Vantage") freut sich, die neue "Strategie"-Funktion einzuführen - ein wichtiges Upgrade seiner Copy Trading-Funktion, die Tradern eine flexiblere, intuitivere und wissensbasierte Trading-Erfahrung bieten soll.Copy Trading-Plattformen heben in der Regel die Persönlichkeit der einzelnen Signalanbieter hervor. Vantage Copy Trading bietet eine erfrischende Abwechslung - es ermöglicht den Kunden, ihre bevorzugten Strategien auf der Grundlage ihrer Handelspräferenzen, Risikobereitschaft und persönlichen Ziele auszuwählen und zu kopieren.Mit der neuen Funktion entfällt die Einschränkung, dass einzelne Signalanbieter vollständig kopiert werden müssen. Stattdessen können die Nutzer eine Vielzahl von kuratierten Handelsstrategien kopieren.Jeder Signalanbieter kann bis zu 10 verschiedene Strategien anbieten, die jeweils auf unterschiedliche Handelsstile und Ziele zugeschnitten sind. Kopierer können mehrere Strategien gleichzeitig auswählen und verfolgen, indem sie neue voreingestellte Filter verwenden, darunter "Meist kopiert", "Höchste jährliche Rendite", "Niedriges Risiko und stabile Rendite", "Hohe Gewinnrate" und "Top-Signalanbieter".Dieses Update bietet außerdem eine neu gestaltete Benutzeroberfläche und erweiterte Funktionen, die das Erforschen und Verfolgen mehrerer Handelsstrategien erleichtern. Dazu gehören eine Reihe von benutzerfreundlichen Verbesserungen wie ein vereinfachter Zugang zu Filtern, eine erweiterte Suchleiste und eine dynamischere Anzeige für Profile und Trading-Strategien.Lian J., Direktorin für Nutzerwachstum bei Vantage, sagt: "Mit der Einführung von Multiple Strategies können unsere Copy Trader ihre Ressourcen nun in personalisierte und potenziell hochperformante Trades investieren. Dieses Upgrade erweitert nicht nur ihren finanziellen Horizont, sondern verbessert auch ihre Handelserfahrung erheblich."Informationen zu VantageVantage Markets (oder Vantage) ist ein Multi-Asset-CFD-Broker, der seiner Kundschaft Zugang zu einem flexiblen und leistungsstarken Service für den Handel mit Differenzkontrakten (CFDs) bietet, dazu zählen Devisen, Rohstoffe, Indizes, Aktien, ETFs und Anleihen.Mit über 15 Jahren Markterfahrung geht Vantage über die Rolle eines Brokers hinaus und bietet ein vertrauenswürdiges Handelsökosystem, eine preisgekrönte mobile Trading-App und eine benutzerfreundliche Trading-Plattform, die es Kunden ermöglicht, Handelsmöglichkeiten zu nutzen.Risiko-Warnung: Der Handel mit CFDs und der Einsatz von Copy Trading sind mit einem hohen Risiko verbunden und nicht für alle Anleger geeignet. Sie könnten mehr als Ihre ursprüngliche Investition verlieren. Copy Trading garantiert keine Gewinne, da die bisherige Leistung von Signalanbietern kein Indikator für zukünftige Ergebnisse ist. Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie die damit verbundenen Risiken vollständig verstehen und holen Sie gegebenenfalls unabhängigen Rat ein.