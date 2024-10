Hamburg (ots) -In der FMCG-Branche sind Verpackungstrays nicht wegzudenken. Auch bei der Bauck Mühle (https://www.bauck.de/) sind sie für den Transport und die spätere Produktpräsentation in den Supermärkten notwendig. Im Fall von Bauck konnten kleine Anpassungen den CO2-Fußabdruck der Trays reduzieren. Dank einer Optimierung der schrägen Kante und eines Wechsels der Wellensorte spart Bauck nun knapp 30 Tonnen CO2 pro Jahr ein.Die Bauck Mühle ist ein Bio-Lebensmittel-Unternehmen, das sich auf die Verarbeitung von - größtenteils glutenfreien - Getreideprodukten in Bio- und Demeter-Qualität spezialisiert hat. Eines der bekanntesten Produkte des Unternehmens ist die Brotbackmischung Wunderbrød. Diese wird in der eigenen Mühle in Rosche abgefüllt und in den Lebensmitteleinzelhandel transportiert. Die Bauck Mühle war auf der Suche nach einem neuen Verpackungspartner, der das Verpackungssortiment unter regionalen und nachhaltigen Gesichtspunkten optimal bereitstellen kann.Smurfit Westrock (https://www.smurfitkappa.com/de/about) hat sich hier als Verpackungspartner hervorgetan. Das Wellpappen-Unternehmen hat zunächst im Rahmen eines Sustainability Scans das Verpackungsportfolio unter die Lupe genommen und anschließend zwei wesentliche Veränderungen vorgenommen, die insgesamt zu einer jährlichen Einsparung von knapp 30 Tonnen CO2 führen:- Anpassung des Verpackungsdesigns:Die Schräge des Verpackungstrays wurde leicht verändert, sodass jetzt eine ineinander verdrehte Nutzung auf der Flachstanze möglich ist. Dadurch konnte das überschüssige Material, das bei der Produktion der Trays anfällt, um 30 Prozent reduziert werden. In absoluten Zahlen bedeutet das: Bauck Mühle spart dank allein dieser Optimierung rund 130.000 Quadratmeter Abfall im Jahr ein.- Wechsel der Wellensorte bei den Deckeln:Verpackungen aus Wellpappe sind in unterschiedlichen Wellensorten erhältlich, die je nach Anforderung ausgewählt werden. Die S-Welle von Smurfit Westrock zeichnet sich im Vergleich zur B-Welle durch eine geringere Kaliberstärke aus - sie ist kompakter, aber trotzdem nahezu gleich stabil. Dank des Wechsels auf die S-Welle bei den Deckeln der Verpackungstrays kann Bauck 14 % mehr Ware auf einer Palette stapeln - und benötigt 32 LKW-Ladungen weniger pro Jahr.Beide Anpassungen führen dazu, dass die Bauck Mühle knapp 30 Tonnen CO2 pro Jahr einspart. Und: Dank des optimierten Verpackungsdesigns konnte die Stabilität der Verpackung sogar trotz Wechsel auf eine kompaktere Wellensorte um 13 Prozentpunkte gesteigert werden.Katrin Posch, Nachhaltigkeitsmanagerin bei der Bauck Mühle, findet: "Die Zusammenarbeit mit Smurfit Westrock zeigt, wie wir bereits mit kleinen Veränderungen unsere Nachhaltigkeitsleistung verbessern können, indem wir zum Beispiel Verpackungsmüll einsparen und in der Logistik effizienter werden."Das Video zur Zusammenarbeit finden Sie hier (https://www.smurfitkappa.com/de/newsroom/2024/erfolgsgeschichte-bauck-muehle).Über Smurfit WestrockSmurfit Westrock gehört weltweit zu den führenden Produzenten von papierbasierten Verpackungen. Das Unternehmen beschäftigt mittlerweile über 100.000 Mitarbeitende und hat über 500 Produktionsstätten sowie 63 Papierfabriken in 40 Ländern.Pressekontakt:Industrie-Contact AG für ÖffentlichkeitsarbeitUwe SchmidtTel. +49 179 399 57 71uwe.schmidt@industrie-contact.comOriginal-Content von: Smurfit Westrock Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/114335/5889287