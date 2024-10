Die Daimler Truck Aktie steht vor turbulenten Zeiten. Im dritten Quartal verzeichnete das Unternehmen in Europa und Asien einen Umsatzrückgang, während Nordamerika ein leichtes Plus aufwies. Der Gewinn pro Aktie sank von 1,11 EUR im Vorjahresquartal auf 0,93 EUR. Trotz dieser Herausforderungen sehen Analysten Potenzial und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 52,88 EUR. Die Aktie, die derzeit bei etwa 35 EUR notiert, könnte laut Experten noch Luft nach oben haben. Allerdings wurde die Jahresprognose bereits nach unten korrigiert, was Investoren zur Vorsicht mahnt.

Strategische Partnerschaft im Wasserstoffbereich

In einem zukunftsweisenden Schritt kooperiert Daimler Buses mit H2 Mobility Deutschland, um die Infrastruktur für Wasserstoff-Tankstellen im öffentlichen Nahverkehr auszubauen. Diese Initiative könnte langfristig positive Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung haben und unterstreicht das Engagement des Unternehmens im Bereich nachhaltiger Mobilität. Trotz der aktuellen Marktschwankungen zeigt Daimler Truck damit Innovationskraft und strategisches Denken, was für die zukünftige Positionierung des Unternehmens entscheidend sein könnte.

