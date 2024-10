Frankfurt (ots) -Vertrauen in faire Produkte und Dienstleister ist ein zunehmend wichtiger Aspekt für Kund:innen. Western Union, einer der führenden Anbieter von grenz- und währungsübergreifenden Geldtransfers, wurde von Verbraucher:innen beim renommierten Deutschen Fairness-Preis 2024 als einer der besten Anbieter in der Kategorie Geldtransfer ausgezeichnet. Die Auszeichnung erfolgte am 15. Oktober im Rahmen einer Preisverleihung in der Bertelsmann-Repräsentanz in Berlin.Der Deutsche Fairness-Preis wird bereits im 11. Jahr von ntv und dem Deutschen Institut für Service-Qualität vergeben und basiert auf einer bevölkerungsrepräsentativen Befragung von rund 73.000 Verbraucher:innen in ganz Deutschland, die mehr als 880 Unternehmen aus 75 Branchen bewertet haben. Die Befragung fand zwischen April und Juli 2024 statt: Die Teilnehmer:innen bewerteten, wie fair Unternehmen mit Verbraucher:innen umgehen, wenn es um die Preisgestaltung, die Transparenz von Produktmerkmalen sowie Serviceleistungen, Zuverlässigkeit und vor allem die Reaktion auf Beschwerden geht. Sie wurden zudem gefragt, ob sie die Unternehmen insgesamt weiterempfehlen. Die Kategorien reichen von Technik über Reisen bis hin zu Mobilität."Diese Auszeichnung ist eine große Ehre, da sie direkt von den Verbraucher:innen kommt. Wir freuen uns daher sehr, dass unser Investment in unsere digitale und Einzelhandels-Präsenz sowie die daraus resultierenden transparenten Preise, verlässlichen Services und unsere Compliance-Fähigkeiten anerkannt werden. Wir wollen uns für ihr Vertrauen bedanken und wir geben weiterhin unser Bestes für sie", so Bart Stencel, Vice President Go To Market Europe, Middle East and Africa, der die Auszeichnung im Namen des Unternehmens entgegennahm.Western Union ist seit mehr als 30 Jahren in Deutschland aktiv. Das Unternehmen bietet seinen Kund:innen derzeit mehr als 1.300 Filialen sowie eine deutsche Website, eine App und das digitale Wallet. Kund:innen senden Geld an Einzelhandelsgeschäfte zur Abholung oder direkt auf Bankkonten, Kreditkarten und mobile Wallets; wobei die Gelder - je nach Standort - nahezu in Echtzeit bereitgestellt werden können.Ausgewählte Gewinner anderer Kategorien:- Gewinner ETF Anbieter: iShares- Gewinner Kundenkreditkarten: Ikea Family Kreditkarten- Gewinner Online Broker: Finanzen.net Zero- Gewinner Direktversicherer: HUK24Über Western UnionDie Western Union Company (NYSE: WU) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich grenz- und währungsüberschreitender Geldbewegungen und Zahlungen. Die von Western Union gebotene Plattform ermöglicht nahtlose grenzüberschreitende Zahlungsströme, und das weltweit führendes Finanznetzwerk des Unternehmens verknüpft mehr als 200 Länder und Hoheitsgebiete und über 130 Währungen. Wir vernetzen Verbraucher, Unternehmen, Finanzinstitute und Regierungen über eines der am weitesten reichende Netzwerke der Welt, das Zugang zu Milliarden von Bankkonten, Millionen von digitalen Geldbörsen und Karten sowie einem umfangreichen weltweiten Netz von Einzelhandelsstandorten bietet. Western Union verbindet die Welt, um grenzenlose Möglichkeiten erreichbar zu machen. Unser Ziel ist es, leicht zugängliche Finanzdienstleistungen anzubieten, die Menschen, ihren Liebsten und ihren Gemeinschaften zu Wohlstand verhelfen. www.westernunion.com.Medienkontakt:Nicholas MandalasNicholas.mandalas@wu.comOriginal-Content von: Western Union, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56715/5889305