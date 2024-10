Neue Daten zeigen eindrucksoll: ETFs sind besser als Fonds. Anleger, die in ETFs investieren und somit einen ganzen Börsenindex "am Stück" kaufen, erzielen nicht nur langfristig deutlich höhere Erträge als mit aktiv verwalteten Fonds, sondern auch kurzfristig. Zweimal pro Jahr vergleicht der Indexanbieter S&P Dow Jones Indices weltweit die Ertragsentwicklung von aktiv gemanagten Aktienfonds mit ihren zugrunde liegenden Börsenindizes und damit von ETFs. Die Mitte Oktober veröffentlichten Ergebnisse der so genannten SPIVA-Studien zum 30. Juni 2024 sind erneut ein schlagkräftiges Argument pro börsennotierten Indexfonds. Das gilt für alle Länder und Regionen und damit natürlich auch für die in Europa in Euro aufgelegten Aktienfonds. Über 80 Prozent der Aktienfonds verfehlen den Index-Gewinn In den ersten sechs Monaten schafften es demnach über 82% dieser Fonds nicht, ihren Vergleichsindex S&P Europe 350, der sich aus Aktien von 17 Ländern zusammensetzt, zu schlagen. Während der S&P 350 Europe im ersten Halbjahr um 9,80% zugelegt hat, verzeichneten Aktienfonds mit Schwerpunkt Europa im Durchschnitt nur ein Plus von 6,26%, also gut 3,5 Prozentpunkte ...

