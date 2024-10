Nach einer mauen ersten Jahreshälfte hat die Aktie von PayPal in den letzten Monaten wieder den Vorwärtsgang eingelegt und seit Ende Juli in der Spitze mehr als 40 Prozent zugelegt. Vor den Q3-Zahlen am 29. Oktober dürfte das Potenzial damit nun aber erst einmal ausgereizt sein, glauben zwei Analysten.So hat Andrew Bauch von der US-Großbank Wells Fargo sein "Equal Weight"-Rating für die PayPal-Aktie bestätigt. Das Kursziel hat er im Zuge dessen zwar von 70 auf 75 Dollar angehoben, es liegt damit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...