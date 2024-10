SDX und RULEMATCH kündigen eine Partnerschaft an, um Finanzinstituten eine integrierte Lösung für den Handel, die Abwicklung und die Verwaltung von Krypto-Assets anzubieten.

SDX und RULEMATCH bieten eine vollständige, durchgängige Lösung auf institutionellem Niveau für Banken und Finanzinstitute. Diese in der Schweiz gegründete Partnerschaft signalisiert das Heranwachsen des Krypto-Marktes, bei dem Effizienz, Sicherheit und Compliance im Mittelpunkt stehen.

Institutionen können auf der Plattform von RULEMATCH mit Nachhandels-Clearing und -Abwicklung handeln, wodurch die Notwendigkeit der Vorfinanzierung ihrer Handelsaktivitäten entfällt. Mit der integrierten Lösung von SDX und RULEMATCH können sie Krypto-Vermögenswerte in der sicheren Verwahrung von SDX halten und die Clearing-Sicherheiten einfach auf einem dedizierten SDX-Konto verwalten. Durch die Integration entfällt die Notwendigkeit, Sicherheiten beim Handelsplatz zu halten, wodurch eine nahtlose und sichere Lösung entsteht. Investoren werden auch in der Lage sein, ihre Krypto-Sicherheitenpositionen innerhalb von Sekunden zu erhöhen und so die langen Verzögerungen zu vermeiden, die oft mit traditionellen On-Chain-Transaktionen verbunden sind. Die integrierte Lösung mit den Verwahrungsdiensten von SDX und der Handels- und Abwicklungsplattform von RULEMATCH wird ab dem 4. Quartal 2024 verfügbar sein.

David Newns, Leiter von SIX Digital Exchange, kommentierte die Bedeutung der Partnerschaft wie folgt: "Bisher wurde der Bereich der digitalen Vermögenswerte durch Bedenken hinsichtlich Geschwindigkeit, Compliance und Fragmentierung gebremst. Unsere Partnerschaft mit RULEMATCH geht diese Probleme direkt an, indem sie für Transparenz, Kapitaleffizienz und vor allem für eine klare Trennung von Handels- und Verwahrfunktionen sorgt. Das bedeutet, dass institutionelle Anleger über die Verwahrung von SDX die volle Kontrolle über ihre Sicherheiten behalten und Vermögenswerte nach Krypto-Adressen trennen können, wodurch jederzeit Klarheit über den Standort der Vermögenswerte gewährleistet ist. Als Teil von SIX, einem vertrauenswürdigen Anbieter globaler Finanzinfrastruktur, hält SDX weiterhin die höchsten Sicherheits- und Compliance-Standards für institutionelle Anleger ein."

David Riegelnig, CEO von RULEMATCH, fügte hinzu: "Wir waren schon immer der Meinung, dass die Trennung der Rollen von Handel und Verwahrung der Schlüssel zur Unterstützung von Finanzinstituten in der Branche für digitale Vermögenswerte ist. Als reiner Marktbetreiber freut sich RULEMATCH über die Zusammenarbeit mit SDX und die Integration seiner Verwahrungsdienste in unsere Handels- und Abwicklungsplattform. Und wir wissen von unseren Teilnehmern, dass viele von ihnen gerne einen sicheren, unabhängigen Verwahrer wie SDX nutzen würden, um den gesamten Lebenszyklus ihrer Krypto-Vermögensbestände zu verwalten und gleichzeitig die Wettbewerbsvorteile des Handels und der Abwicklung auf RULEMATCH zu nutzen. Dank unserer Partnerschaft können sie genau das tun."

Über SDX

Die SDX Group AG (SDX) und ihre Tochtergesellschaften betreiben Finanzmarktinfrastrukturen (FMIs) für die Ausgabe, den Handel, die Abwicklung und die Verwahrung digitaler Vermögenswerte, die von der FINMA, der Schweizer Finanzmarktaufsicht, lizenziert sind. SDX betreibt eine Börse über die SDX Trading AG und die SIX Digital Exchange AG, die erste und einzige Zentralverwahrerin (CSD) der Schweiz für DLT. Die SDX Web3 AG ist ebenfalls Teil der Gruppe und bietet Verwahrungs- und Staking-Lösungen für Krypto-Assets auf institutionellem Niveau an. Als Teil der SIX Group unterliegt SDX den hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandards der Gruppe, die unter Schweizer Recht fallen. SDX hat seinen Hauptsitz in Zürich, Schweiz.

https://www.sdx.com/

Über RULEMATCH

RULEMATCH ist der führende Handelsplatz für Krypto- und digitale Vermögenswerte für Finanzinstitute. Das Unternehmen ist als Marktbetreiber für den Kassahandel der liquidesten Kryptowährungen gegen Fiat tätig. RULEMATCH ist niemals Gegenpartei im Handel. Fiat-Gelder werden auf einem Treuhandkonto bei einer staatlich garantierten Schweizer Bank mit AA+-Rating gehalten und Kryptowährungen werden auf vollständig getrennten Wallets verwaltet. Mit integriertem multilateralen Clearing und Nachhandelsabwicklung sowie einer Handelstechnologie auf institutionellem Niveau trägt RULEMATCH zu einer extrem niedrigen Latenz, einem kapitaleffizienten Handel und einer robusten Marktintegrität bei. Die Büros und der Betrieb befinden sich in Zürich im Herzen Europas. Das Teilnehmernetzwerk steht nur Banken und Wertpapierfirmen offen und ist auf ausgewählte Länder beschränkt. RULEMATCH steht Finanzinstituten mit Sitz in den USA nicht zur Verfügung.

Weitere Informationen: www.rulematch.com

