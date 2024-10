Die vollständig integrierte Plattform von InvestCloud soll die Effizienz der Berater erheblich steigern, Wachstum und Skalierung für Neuseelands führendes Beratungs- und Vermögensverwaltungsunternehmen ermöglichen und die Kundenbindung in jeder Phase des Investitionslebenszyklus verbessern

InvestCloud, ein weltweit führender Anbieter von Vermögensverwaltungstechnologie, gab heute bekannt, dass FirstCape, das führende Unternehmen für Vermögensberatung und Vermögensverwaltung in Neuseeland, InvestCloud ausgewählt hat, um die Vermögensverwaltung, die FirstCape für Berater und ihre Kunden anbietet, zu transformieren. Diese technologieorientierte Initiative ist eine umfassende, mehrstufige digitale Transformationsreise, die darauf abzielt, die Art und Weise, wie FirstCape Finanzdienstleistungen anbietet, neu zu definieren. Dabei liegt der Schwerpunkt auf der Steigerung der Effizienz der Berater und dem Angebot einer einzigen Plattform für Kundenbindung, Kundenerfahrung und konforme Beratung in großem Maßstab.

FirstCape wurde Anfang dieses Jahres durch die Konsolidierung von JBWere NZ, Jarden Wealth, Harbour Asset Management und BNZ Investment Services gegründet, um das führende Vermögensverwaltungs- und Anlageberatungsunternehmen für Kunden in Neuseeland zu schaffen. Das neue Unternehmen, das mittlerweile über mehr als 120 Berater und ein verwaltetes und beratenes Vermögen von über 50 Milliarden NZ$ verfügt, hat eine digitale Transformation eingeleitet, um das Kunden- und Beratungserlebnis während des gesamten Investitionslebenszyklus neu zu gestalten.

Die erste Phase der digitalen Transformation von FirstCape bestand in der Implementierung der Portfolio-Manager- und Order-Capture-Lösungen von InvestCloud für Jarden Wealth. Diese Schlüsselkomponenten bilden die Grundlage für eine verbesserte, vollständig integrierte Plattform, die Berater unterstützt und die Erfahrung von Kunden und Beratern verbessert. Mit dem Portfolio Manager können Finanzberater Kundenportfolios mit tieferen Einblicken überwachen und verwalten, was maßgeschneiderte Anlagevorschläge ermöglicht. Durch die Straffung des Prozesses können Berater eine genauere und konformere Beratung in großem Umfang anbieten, wobei sie gleichzeitig einen personalisierten Ansatz für jeden Kunden beibehalten. Order Capture bietet eine nahtlose Schnittstelle für den Handel über verschiedene Anlageklassen hinweg. Durch die Steigerung der betrieblichen Effizienz ermöglicht Order Capture den Beratern, schneller zu handeln und sich stärker auf die Kundenbedürfnisse zu konzentrieren, was zu einer dynamischeren und reaktionsschnelleren Vermögensverwaltung führt.

"Wir freuen uns sehr über den greifbaren Erfolg unserer Partnerschaft mit FirstCape bei der Umsetzung dieser modularen digitalen Transformation", sagte Christine Mar Ciriani, Präsidentin von Digital Wealth International bei InvestCloud. "Durch die Nutzung unserer gesamten Palette innovativer Front-Office-Lösungen helfen wir FirstCape, ein robustes digitales Rückgrat zu schaffen, das ihr Wachstum vorantreibt, die Effizienz der Berater steigert und das Kundenerlebnis verbessert. Wir sind entschlossen, FirstCape auf ihrem Weg zu unterstützen, da sie das führende Vermögensverwaltungsunternehmen in Neuseeland sind."

Bei der Transformation von FirstCape steht die Effizienz der Berater im Vordergrund. In zukünftigen Phasen der Transformation werden verbesserte Lösungen für das Kunden- und Beratererlebnis sowie für das Kundenlebenszyklus-Management (CLM) und das Onboarding eingeführt, die eine vollständig integrierte, skalierbare Plattform bieten, die die Kundenbindung stärkt.

"Wir haben FirstCape mit der erklärten Absicht gegründet, unser Kundenangebot zu verbessern", sagte Malcolm Jackson, CEO von FirstCape. "Die Integration der Tools von InvestCloud, die das Portfoliomanagement und die Auftragsausführung optimieren, ist Teil der Umsetzung dieses Versprechens. Wir konzentrieren uns weiterhin darauf, eine vollständige Palette von Dienstleistungen anzubieten, die auf die individuellen Bedürfnisse jedes Kunden in jeder Phase seines Investitionslebenszyklus zugeschnitten sind."

Diese digitale Transformation wird FirstCape an die Spitze der Vermögensverwaltungsbranche in Neuseeland bringen.

Über InvestCloud

InvestCloud, ein weltweit führender Anbieter von Vermögensverwaltungstechnologie, strebt danach, eine intelligentere finanzielle Zukunft zu ermöglichen. Das Unternehmen treibt die digitale Transformation der Vermögensverwaltungsbranche voran und bedient eine breite Palette von Kunden weltweit, darunter Vermögens- und Anlageverwalter, Brokerhäuser, Banken, RIAs und Versicherer. In Bezug auf die Größe repräsentieren die Kunden des Unternehmens mehr als 40 Prozent der 132 Billionen US-Dollar an Gesamtvermögen weltweit. Als führender Anbieter von Personalisierung und Skalierung in Beratungsprogrammen, einschließlich Unified Managed Accounts (UMA) und separat verwalteter Konten (SMA), ist das Unternehmen dem Erfolg seiner Kunden verpflichtet. Durch die Ausstattung von Beratern und ihren Kunden mit vernetzter Technologie, verbesserter Intelligenz und inspirierenden Erfahrungen bietet InvestCloud führende digitale Vermögensverwaltungs- und Finanzplanungslösungen, ergänzt durch ein dynamisches Data Warehouse, das über das gesamte Vermögenskontinuum skalierbar ist. 2024 wurde InvestCloud von CNBC als eines der weltweit führenden Fintech-Unternehmen ausgezeichnet, was das Engagement des Unternehmens für Innovation und Kundenerfolg unterstreicht. InvestCloud hat seinen Hauptsitz in den Vereinigten Staaten und betreut Kunden auf der ganzen Welt.

InvestCloud.com LinkedIn

Über FirstCape

FirstCape ist eine Gruppe führender Vermögensverwaltungs- und Asset-Management-Unternehmen. Ihre Aufgabe besteht darin, ihre Kunden dabei zu unterstützen, ihre finanziellen Ziele und Wünsche zu erreichen, indem sie ihr Vermögen vermehren und schützen.

Die Unternehmen, die die FirstCape Group bilden, sind JBWere New Zealand, Jarden Wealth, Harbour Asset Management und BNZ Investment Services Limited (der Emittent und Verwalter aller von BNZ vertriebenen Vermögensprodukte, einschließlich des BNZ KiwiSaver Scheme).

Zusammen sind die Unternehmen der Gruppe für mehr als 50 Milliarden US-Dollar an verwalteten und beratenen Fonds verantwortlich. Sie verfügt über 14 Niederlassungen in ganz Neuseeland und mehr als 120 Finanzberater.

