Die US-Börsen sind mit Zugewinnen in den Handel am Donnerstag gestartet. Der Leitindex Dow Jones notiert im frühen Handel 0,2 Prozent im Plus bei 43.172,78 Punkten. Der marktbreite S&P 500 legt ebenfalls 0,2 Prozent zu auf 5.854,68 Zähler. Und der technologielastige Nasdaq 100 gewinnt 0,4 Prozent auf 20.258,26 Zähler.Unterstützung erhielten die Tech-Werte von TSMC. Der taiwanesische Halbleiterhersteller konnte mit einem starken Ausblick auf das vierte Quartal überzeugen. TSMC sieht sich weiter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...