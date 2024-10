Krakau, Polen (ots/PRNewswire) -Comarch wurde im Bericht "IDC MarketScape 2024: European Compliant e-Invoicing Vendor Assessment" zum Leader ernannt.Laut dem Bericht " fungiert die Comarch-Lösung als E-Invoicing-Drehscheibe, die viele Systeme in einem Dienst zusammenfasst und einen ganzheitlichen Ansatz ermöglicht. Durch sein eigenes B2B-Netzwerk sowie seine Automatisierungsangebote für die Rechnungsstellung und -bearbeitung bietet Comarch sichere und zuverlässige Funktionen für die Übertragung, Validierung, Anreicherung, Nachverfolgung und Archivierung von Daten, die die Einhaltung der Vorschriften für die elektronische Rechnungsstellung in mehr als 60 Ländern gewährleisten ." Der IDC MarketScape Bericht bewertet verschiedene Anbieter auf der Grundlage ihrer Fähigkeiten und Methoden zur Bewältigung komplexer Compliance-Anforderungen."Wir freuen uns sehr, dass Comarch vom IDC MarketScape als führend im Bereich der europäischen elektronischen Rechnungsstellung eingestuft wurde. Wir glauben, dass dies ein Beweis für die kontinuierliche Exzellenz von Comarch ist und unsere Position als führender Anbieter von e-Invoicing-Lösungen in Europa stärkt", sagt Adam Beldzik, Direktor des Teilbereichs E-Invoicing bei Comarch.Die E-Invoicing-Plattform von Comarch ist eine Lösung, die ständig aktualisiert wird und die entwickelt wurde, um die tägliche Rechnungsstellung über mehrere Länder hinweg einfach zu gestalten. Es bleibt anpassungsfähig an Gesetzesänderungen und gewährleistet eine kontinuierliche Nutzbarkeit. Comarch E-Invoicing rationalisiert die Verarbeitung von Rechnungen, die in verschiedenen Formaten eingehen, und nutzt dabei mehrere Eingabequellen.Die Erfahrung von Comarch bei der Datenerfassung über mehrere Kanäle und der fortschrittlichen Dokumentenverarbeitung ermöglicht einen effizienten und rechtskonformen Rechnungsaustausch. Es bietet flexible Any-to-Any-Integration, Datenanreicherung, Lieferanten- oder Kundenportale, konforme elektronische Archivierung, elektronische Berichterstattung und elektronischen Transport. Die Lösung kann auf die Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten werden, indem die Möglichkeiten der Behördenplattform um zusätzliche Funktionen (Selbstfakturierung, Zahlungen, Anhänge, Berichterstattung) erweitert werden.- Laden Sie den Bericht "IDC MarketScape: European Compliant e-Invoicing 2024 Vendor Assessment" herunterInformationen zum IDC MarketScapeDas Modell des IDC MarketScape zur Bewertung von Anbietern wurde entwickelt, um einen Überblick über die Wettbewerbsfähigkeit von Technologie- und Dienstleistungsanbietern in einem bestimmten Markt zu geben. Für die Studie wird eine strenge Bewertungsmethode verwendet, die sowohl auf qualitativen als auch auf quantitativen Kriterien basiert und zu einer einzigen grafischen Darstellung der Position jedes Anbieters auf einem bestimmten Markt führt. IDC MarketScape bietet einen klaren Rahmen, in dem die Produkt- und Serviceangebote, Fähigkeiten und Strategien sowie die aktuellen und zukünftigen Erfolgsfaktoren der Technologieanbieter sinnvoll verglichen werden können. Der Rahmen bietet Technologiekäufern außerdem eine 360-Grad-Bewertung der Stärken und Schwächen aktueller und potenzieller Lieferanten.Kontakt:Michal Ostasz, 48-608-646-090,Michal.Ostasz@comarch.plView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/idc-marketscape-2024-comarch-ist-fuhrend-bei-der-elektronischen-rechnungsstellung-in-europa-302279467.htmlOriginal-Content von: Comarch S.A., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/143303/5889355