Berlin (ots) -Das 20. FESTIVAL OF LIGHTS vom 4. bis 13. Oktober 2024 in Berlin hatte mehr Besucher als in allen 19 Jahren zuvor. Mehr als 3,5 Millionen Menschen waren nach Angaben der Veranstalter zehn Nächte lang auf den Beinen, um die in diesem Jubiläumsjahr besonders vielfältige Lichtkunst an zahlreichen Wahrzeichen, Denkmälern und besonderen Gebäuden zu erleben. Im Vorjahr waren es rund 3 Millionen. "Selbst das nasskalte Wetter an manchen Tagen hielt die Besucher nicht davon ab, zum Festival zu strömen und sich an den emotionalen Bilderwelten und Shows zu erfreuen. Das macht uns sehr glücklich und auch ein bisschen stolz", so Birgit Zander, Veranstalterin und Leiterin des FESTVAL OF LIGHTS.Der für viele Besucher emotionalste Moment dürfte der auf dem Brandenburger Tor kunstvoll inszenierte "Trabi" gewesen sein, das über Jahrzehnte prägende Auto der früheren DDR. "Als der Trabi auf dem berühmtesten Wahrzeichen der Hauptstadt kraftvoll eine scheinbar unüberwindliche Mauer durchbrach, hatten viele Menschen Tränen in den Augen. Erinnerungen an den Mauerfall vor 35 Jahren wurden wach. Diese Menschen waren so gerührt, dass sie eigene Erlebnisse rund um den Mauerfall vor 35 Jahren austauschten und miteinander über ihr Leben in Freiheit sprachen. In solchen Momenten wissen wir, dass sich der große Aufwand rund um das Festival lohnt. Die sichtbare Freude der Besucher ist das allerschönste Lob für unsere Arbeit," so Zander."Am meisten freut uns, dass sich die Besucher unser diesjähriges Motto "Celebrating Freedom" zu eigen machten und ausnahmslos friedlich, fröhlich und gemeinsam die Lichtkunst feierten. Das ist in diesen Zeiten nicht selbstverständlich, deshalb sind wir dafür besonders dankbar. So wurde das 20. FESTIVAL OF LIGHTS buchstäblich zu einem riesigen friedlichen Fest, mit dem die Menschen die Freiheit und die mit ihr verbundene Chance feiern konnten, das Leben nach ihren eigenen Vorstellungen zu gestalten", hob Zander hervor.An 48 besonderen Orten und Plätzen gab es beim diesjährigen Festival mehr als 100 Kunstwerke zu entdecken. Mehr als 50 Künstler aus 20 Ländern schafften ein buntes, vielfältiges und oft begeisterndes Programm. So wurde die deutsche Hauptstadt zur größten Open Air Gallery Europas.Der Regierende Bürgermeister von Berlin Kai Wegner und Schirmherr des FESTIVAL OF LIGHTS 2024 würdigte in seinem Grußwort ausdrücklich den alljährlichen großen Einsatz des Festival-Teams für das einzigartige Kultur-Highlight: "Mein Glückwunsch zudem an dieser Stelle an alle, die für dieses außergewöhnliche Festival stehen: Die bereits bei den vergangenen 19 Ausgaben dafür gesorgt haben, dass es zu einem der beliebtesten und bekanntesten Lichtkunstfestivals der Welt werden konnte und die diese Erfolgsgeschichte fortschreiben - insbesondere den Veranstaltern, ihren Partnern sowie allen beteiligten Künstlern."Das FESTIVAL OF LIGHTS 2024 wurde ermöglicht durch LEGO, Potsdamer Platz, SAP, Armani Beauty, Renault, Sparda-Bank Berlin, das Land Berlin mit der Kampagne "HAUPTSTADT MACHEN", die WBM mit dem Nikolaiviertel, das Humboldt Forum, Wolt, Kleinanzeigen, KIDDINX mit Benjamin Blümchen, die CUPRA City Garage Berlin, Estée Lauder Companies, die Handwerkskammer Berlin, der Caritasverband für das Erzbistum Berlin e.V., WWF Deutschland, Toscana Promozione Turistica, der VBB mit dem Projekt i2030", die Berlin University Alliance, das Ukrainische Institut in Deutschland, Commerz Real, visitBerlin, help - Hilfe zur Selbsthilfe e.V., die Björn Schulz Stiftung, Illuseum Berlin, TV-Turm Alexanderplatz, Europäisches Parlament, Fischer & Lustig, Beisheim-Holding mit den Hotels The Ritz-Carlton Berlin & Berlin Marriott Hotel, und das Metropolitankapitel St. Hedwigs-Kathedrale.