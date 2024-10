EQS-Ad-hoc: STRATEC SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Prognoseänderung

17.10.2024

STRATEC MIT VORLÄUFIGEN ZAHLEN FÜR DIE ERSTEN NEUN MONATE 2024; BESTÄTIGUNG DES ZIELKORRIDORS FÜR DIE ADJUSTIERTE EBIT-MARGE BEI ANPASSUNG DER UMSATZPROGNOSE 2024 Birkenfeld, 17. Oktober 2024 Nach vorläufigen Zahlen hat STRATEC in den ersten neun Monaten 2024 einen Konzernumsatz in Höhe von 176,3 Mio. € (9M/2023: 187,7 Mio. €) erzielt. Die Umsatzentwicklung im dritten Quartal 2024 liegt damit unterhalb der Erwartungen. Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen ins vierte Quartal 2024 beziehungsweise ins Geschäftsjahr 2025 verschobene Auslieferungen. Entgegen der negativen Skalierungseffekte sowie des weiterhin nicht optimalen Produktmix konnte ein Profitabilitätsniveau, das im Einklang mit dem vorgesehenen Zielpfad zur Erreichung der Prognose für die Margenentwicklung im Gesamtjahr 2024 steht, erreicht werden. Die adjustierte EBIT-Marge für die ersten neun Monate 2024 wird nach vorläufigen Berechnungen 8,4% betragen und bewegt sich damit nahezu auf Vorjahresniveau (adjustierte EBIT-Marge 9M/2023: 8,6%). Hier machten sich insbesondere die bereits vor achtzehn Monaten implementierten und zwischenzeitlich ausgeweiteten Maßnahmen zur Ergebnisverbesserung sowie die damit verbundene frühzeitige Anpassung von Kapazitäten an die aktuelle Marksituation positiv bemerkbar. Des Weiteren steht STRATEC derzeit vor dem Abschluss weiterer Zusatzaufträge mit Kunden, die in der ursprünglichen Finanzprognose für 2024 größtenteils nicht berücksichtigt waren. In Folge ist im vierten Quartal 2024 mit einer deutlichen Umsatz-und Ergebnisverbesserung im Vergleich zu den ersten neun Monaten 2024 zu rechnen. STRATEC geht demnach davon aus, die entstandenen Umsatzrückstände bis Jahresende größtenteils aufholen zu können. Mit Blick auf das weiterhin volatile Marktumfeld, hat der Vorstand von STRATEC daher beschlossen, die Prognose für die Umsatzentwicklung in 2024 leicht anzupassen. STRATEC erwartet im Vergleich zum Vorjahr nunmehr auf währungsbereinigter Basis ein stabiles bis leicht rückläufiges Umsatzvolumen (bisher: währungsbereinigt stabiles bis leicht steigendes Umsatzvolumen). Die Prognose für die adjustierte EBIT-Marge in 2024 von etwa 10,0% bis 12,0% wird hingegen bestätigt. Die finalen Zahlen sowie die Quartalsmitteilung für die ersten neun Monate 2024 wird STRATEC wie geplant am 25. Oktober 2024 veröffentlichen. WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE BEI:

