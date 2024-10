ETH-Layer-2 erzielt mit Fundraising 20 Mio. $ und startet Inkubator

Ein zunehmendes Interesse haben zuletzt die Ethereum-Layer-2s verzeichnet, deren Aktivität zuletzt explodiert ist. Von ihnen handelt es sich bei Pepe Unchained vermutlich um eine der am meisten erwarteten Skalierungslösungen, die bald starten wird.

Schon jetzt hat der $PEPU-Coin im Kryptoraum Wellen geschlagen und das Interesse vieler Wale erweckt, wie von dem bekannten Krypto-Unternehmer und einem der größten X-Podcaster Mario Nawfal. Ebenso könnte er das Interesse von Vitalik Buterin auf sich ziehen, da sich die L1-Entwickler aufgrund der überwältigenden Nachfrage aktuell um eigene Memecoin-Lösungen bemühen.

Hinzu kommt der Start des Inkubatoren-Programms. Mit einer solchen Unterstützung und einem so besonderen Potenzial ist es kein Wunder, dass der Presale von Pepe Unchained mittlerweile über 20 Mio. USD einwerben konnte. Noch in der vergangenen Woche stand dieser bei 18 Mio. USD, womit er sein Verkaufstempo kontinuierlich auf einem hohen Niveau hält.

Dies war bereits während des Bärenmarktes ein Anzeichen für ein größeres Potenzial. Seitdem der Optimismus an den Kryptomarkt zurückgekommen ist, nahm das Interesse sogar noch einmal zu. Jetzt bewegt sich der Presale mittlerweile auf sein Finanzierungsziel zu und es sind nur noch wenige Coins für 0,0106 USD verfügbar, während im Hintergrund das große Interesse von führenden Tier-1-Kryptobörsen vorerst zurückgehalten wird.

Uptober wirkt sich förderlich auf den Memecoin-Markt aus

Die Aufwärtsbewegung von Bitcoin bis an die 68.000 USD hat sich auch auf den Rest des Kryptomarktes positiv ausgewirkt. Unterstützt wird dies unter anderem von der zugenommenen Wahlchance des kryptofreundlichen US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump, dessen Wahrscheinlichkeit mittlerweile bei 62,1 % liegt.

Aber auch die verschiedenen Liquiditätsmaßnahmen aus unter anderem den USA, China und Europa treiben wieder mehr Geld in die Märkte und lösen eine Risk-on-Stimmung bei den Investoren aus.

In diesem Zusammenhang haben auch die Memecoins einen hohen Anstieg ihrer Marktkapitalisierung verzeichnet, welche mittlerweile bei 58,20 Mrd. USD liegt und vor ein paar Tagen sogar an der Marke von 60 Mrd. USD war. Somit sind sie laut Artemis zum viertgrößten Kryptosektor geworden, dessen Bedeutung nicht mehr von der Hand zu weisen ist.

Marktkapitalisierung der führenden Memecoins | Quelle: Coingecko

Zu einigen der größten Gewinner unter den Top 100 der größten Memecoins zählen unter anderem Amaterasu Omikami mit 98,03 %, Dolan Duck mit 43,88 %, crow with a knife mit 28,80 % und Philtoken mit 22,97 %.

Sie treten in die Fußstapfen von anderen erfolgreichen Memecoins wie kürzlich Neiro, der nach seiner Binance-Listung innerhalb weniger Tage die Marktkapitalisierung von 15 Mio. USD auf 800 Mio. USD erhöht hat.

Zudem handelt es sich bei dem Oktober um den historisch drittbesten Monat für den Kryptomarkt. Dies könnte sich auch dieses Mal bemerkbar machen, da es eine Art selbsterfüllende Prophezeiung geben kann und viele weitere Faktoren ebenfalls auf ein bullisches Marktumfeld verweisen.

Auch bei dem Presale von Pepe Unchained macht sich das FOMO der Investoren bemerkbar, welche sich vor den steilen Anstiegen des Kryptomarktes noch schnell mit den besten Coins eindecken wollen.

Inkubator-Programm von Pepe Unchained wurde gestartet

Nachdem es bereits zuvor angekündigt wurde, ist heute das Inkubatoren-Programm von Pepe Unchained offiziell gestartet worden. Bei diesem können sich Entwickler mit ihren Projekten bewerben, um sich auf diese Weise für die Entwicklerstipendien zu qualifizieren. Danach entscheidet der Pepe Council, welches die besten und sinnvollsten Projekte sind sowie eine Förderung erhalten.

Ein weiterer Vorteil für die Entwickler ist die eigene Ethereum-Layer-2, welche nicht nur für den Memecoin-Sektor deutlich bessere Konditionen zur Verfügung stellt. Denn mit ihrer Hilfe wird die Transaktionsgeschwindigkeit um den Faktor 100 gesteigert, während die niedrigsten Gebühren offeriert werden. Zusammen mit einem nahtlosen Überbrückungsdienst profitieren sie somit von einer deutlich besseren Nutzererfahrung.

Mithilfe dieser neuen Entwicklungen wie auch der eigenen DEX kann die Nachfrage nach den $PEPU-Coins, welche innerhalb des Ökosystems die primäre Kryptowährung darstellen, weiter zunehmen. Diese kann sich zudem auch während eines Bärenmarktes zusätzlich unterstützend auswirken, was der alte Pepe mit seinen behindernden Tokenomics bisher nicht zu bieten hat.

WE JUST HIT $20M RAISED!



And with this milestone, we have another major project update to share with our incredible community! pic.twitter.com/z9xlqZ2dAV - Pepe Unchained (@pepe_unchained) October 16, 2024

Darüber hinaus hat das Team eine Plattform für das Testnetz entwickelt. Auf dieser können die Nutzer bereits ihre ersten Erfahrungen mit den verschiedenen Web3-Angeboten machen, sobald dieses freigegeben werden.

Dies zeigt den professionellen Ansatz des Teams, welches einen höheren Wert auf Sicherheit legt. Schließlich werden auf der Chains auch die Assets anderer verwahrt. Daher werden nicht nur vor dem Mainnet-Launch ausgiebige Tests durchgeführt, um potenzielle Sicherheitsrisiken ausfindig zu machen. Ebenso wurden unabhängige Krypto-Sicherheitsexperten von Coinsult und Solid Proof engagiert, um den Smart Contract auf Schwachstellen zu überprüfen.

Interessierte Entwickler können an dem Inkubatoren-Programm ganz einfach über die Website von Pepe Unchained teilnehmen. Auf dieser findet sich ein Bewerbungsformular, welches sie an den Pepe Council schicken können. Die Bewerbungen werden kontinuierlich von diesem überwacht und finanziell gefördert.

Das Team von Pepe Unchained ist insbesondere auf der Suche nach Projekten, welche einen maximal positiven Einfluss auf das Ökosystem haben. Idealerweise zeichnen sie sich durch einen hohen Nutzen und ein Alleinstellungsmerkmal aus, womit weitere Einnahmen für das Ökosystem generiert werden.

15 Mio. USD in $PEPU-Coins sind längerfristig investiert

Bereits vor seinem Start hat Pepe Unchained schon für Begeisterung gesorgt. Zudem handelt es sich dabei erst um den Anfang, denn langfristig ist noch viel Größeres geplant, um den Wert des $PEPU-Coins zu steigern.

Angesichts der aktuellen Trends und der relativ kurzen Entwicklungszeit liegt die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ein eigenes Memecoin-Launchpad von Dritten entwickelt werden könnte. Zudem stellt dies vermutlich eine der aktuell besten Chancen dar.

Denn bisher haben Marktführer wie Pump.Fun seit März schon 139,58 Mio. USD an Gebühren eingenommen. Dieser bietet jedoch kein direktes Investment, sodass die Gewinne privatisiert werden. Pepe Unchained stammt hingegen von der Memecoin-Community und wurde auch für diese gestartet.

Deshalb können nun Kleinanleger von einem Memetoken-Infrastrukturinvestment profitieren. Dies bedeutet, dass man breit diversifiziert in den Memecoin-Markt investiert und es keine Rolle spielt, ob die Memecoins steigen oder fallen. Ausschließlich das überwältigende Interesse an den Memetoken sowie ihre Gebühreneinnahmen sind dann für Sie entscheidend.

Aufgrund des vielversprechenden Ansatzes von Pepe Unchained hat sich der Großteil der Vorverkaufsinvestoren dazu entschieden, ihre Coins in den Staking-Pool zu sperren. So befinden sich in diesem mittlerweile $PEPU-Token zum jetzigen Preis von umgerechnet 15 Mio. USD, was rund 75 % der aufgebrachten Mittel entspricht.

Diese Punkte haben auch den Kryptoanalysten Austin Hilton zu der Überzeugung kommen lassen, dass all diejenigen, welche nicht vor der ersten Listung an einer Kryptobörse investieren, dies später bitter bereuen könnten. Denn noch sind die Coins für einen besonders niedrigen Preis verfügbar. Zudem gibt es nur ungefähr so viele $PEPU wie Menschen.

Die Coins von Pepe Unchained können Sie noch über die offizielle Website mit den Kryptowährungen ETH, USD und BNB sowie mit Bankkarten auch mit Fiatwährungen erwerben, sofern sie nicht schon ausverkauft sind.

Da sich das Entwicklungstempo von Pepe Unchained nun noch weiter beschleunigt, ist es ratsam, wenn Sie dem Projekt auf X und Telegram folgen, um keine Updates zu verpassen oder erst später von Ihnen zu erfahren.

Jetzt mehr über Pepe Unchained erfahren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.