Der Goldpreis scheint derzeit nicht zu bremsen. In Euro springt die Edelmetall-Notierung bereits seit Tagen von einem Hoch zum nächsten. Am heutigen Donnerstag konnte der Goldpreis bei 2.491,25 Euro den vorläufigen neuen Höchststand markieren. Aber auch in Dollar hat der Goldpreis zuletzt wieder zulegen können. Bei 2.696,78 Dollar liegt hier die neue Rekordmarke. Das bisherige Hoch von Ende September bei 2.685,58 Dollar konnte damit um gut elf Dollar übertroffen werden. Aktuell notiert der Goldpreis ...

