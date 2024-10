Der Saudi Fund for Development (SFD) hat mit der Republik Serbien drei Verträge über Entwicklungsdarlehen in Höhe von 205 Millionen US-Dollar zur Finanzierung wichtiger Projekte unterzeichnet, um die Sektoren Landwirtschaft, Bildung und Energie zu unterstützen. Die Partnerschaft kennzeichnet die erste Präsenz des SFD in Serbien und zielt darauf ab, das langfristige sozioökonomische Wachstum des Landes zu fördern. Die Vereinbarungen wurden von S.E. Sultan Al-Marshad, dem CEO des SFD, und S.E. Siniša Mali, dem stellvertretenden Premierminister und Finanzminister Serbiens, in Anwesenheit des stellvertretenden Botschafters Saudi-Arabiens in Bosnien und Herzegowina, Ali Aldossary, unterzeichnet.

H.E. Sultan Al-Marshad, CEO of the SFD, and H.E. Siniša Mali, Serbia's Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Photo: AETOSWire)

Zu den Vereinbarungen erklärte Herr Mali: "Es ist eine große Freude, drei wichtige Vereinbarungen mit dem Saudi Fund for Development zu unterzeichnen, was der erste konkrete Schritt nach der Unterzeichnung der Absichtserklärung im vergangenen Jahr ist. Wir sind dankbar für die Unterstützung. Die Projekte, für die diese Gelder bestimmt sind, werden zur Schaffung neuer Arbeitsplätze, zur Stärkung unserer Wirtschaft und zur besseren Positionierung der Republik Serbien in der weltweiten wissenschaftlichen Gemeinschaft beitragen. Die Vereinbarungen werden auch die langfristige Partnerschaft zwischen der Republik Serbien und dem Königreich Saudi-Arabien stärken und zur Umsetzung und Entwicklung wichtiger Projekte in unserem Land beitragen."

Die Vereinbarungen setzen sich aus drei Projekten zusammen, darunter eine Finanzierung in Höhe von 75 Millionen US-Dollar für das Projekt zur Stärkung der Bewässerungsinfrastruktur in verschiedenen Bereichen, 65 Millionen US-Dollar für den Bau des Bio4 Campus-Projekts in Belgrad und 65 Millionen US-Dollar für die Entwicklung der ersten Phase des Transmission System Operator-Projekts.

Das erste Projekt wird dazu beitragen, die Bewässerungssysteme zu stärken und die Wasserbewirtschaftung in wichtigen Landwirtschaftsgebieten zu verbessern. Dazu werden neue Wasserpumpstationen gebaut, bestehende Kanäle saniert und ein modernes Bewässerungsnetz mit einer Länge von über 230 km geschaffen. Das Projekt zielt auf Regionen wie Novi Slankamen und Jasenicke Kapi ab und soll die landwirtschaftliche Produktivität steigern sowie eine effiziente Wasserverteilung in Dürreperioden gewährleisten.

Mit dem zweiten Projekt wird der Bau des Bio4-Campus in Belgrad finanziert, eines bahnbrechenden wissenschaftlichen Forschungszentrums mit Schwerpunkt auf Biotechnologien. Der Bio4-Campus wird sechs Fakultäten, neun wissenschaftliche Institute sowie hochmoderne Laboratorien, darunter ein Labor der Biosicherheitsstufe 3, an der Universität Belgrad beherbergen. Das Zentrum soll Forscher, Wissenschaftler und Fachleute zusammenbringen, um die interdisziplinäre Innovationsarbeit und Kooperation in Bereichen wie Biologie, Medizin und Abwasserforschung zu fördern.

Das letzte Projekt dient dem Ausbau der serbischen Energieinfrastruktur durch den Bau einer neuen 400-kV-Übertragungsleitung und die Modernisierung bestehender Umspannwerke. Dies wird dazu beitragen, die Zuverlässigkeit der serbischen Stromversorgung zu verbessern und das Land über den Trans-Balkan-Stromkorridor in den europäischen Strommarkt zu integrieren.

Der CEO des SFD, Sultan Al-Marshad, äußerte sich zu der Vereinbarung wie folgt: "Die Unterstützung einer nachhaltigen Entwicklung durch strategische Finanzierungen in den Bereichen Infrastruktur und Bildung steht im Mittelpunkt unserer Aufgabe. Diese Partnerschaft mit Serbien unterstreicht unser Engagement für die Förderung von Innovationen, die Steigerung der landwirtschaftlichen Produktivität und die Verbesserung der Energiesicherheit im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung. Die von uns finanzierten Projekte werden der serbischen Bevölkerung einen dauerhaften Nutzen bringen und zur sozioökonomischen Entwicklung des Landes beitragen."

Der SFD setzt sich für eine nachhaltige Entwicklung auf der ganzen Welt ein. Als offizielles Entwicklungsorgan des Königreichs Saudi-Arabien hat der SFD mehr als 800 Projekte in über 100 Ländern mit einer Gesamtsumme von 20 Milliarden US-Dollar finanziert. Im Jahr 2024 feierte der SFD sein 50-jähriges Bestehen als Förderer der globalen Entwicklung und expandierte jüngst in 11 neue Länder, darunter Serbien.

