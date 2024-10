Retail Analytics Pro liefert umsetzbare Echtzeit-Einblicke, um die Entscheidungsfindung bei Investitionen und das Portfoliomanagement in Einkaufsstraßen, Fachmarktzentren, Einkaufszentren und Outlet-Centern zu verbessern.

Green Street, der führende Anbieter von Informationen über Gewerbeimmobilien in den USA, Kanada und Europa, hat eine neue Produktreihe mit bisher schwer zugänglichen Daten und Analysen auf Objektebene für den britischen Einzelhandelssektor auf den Markt gebracht.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241016094553/de/

Retail Analytics Pro seamlessly integrates detailed UK property-level retail data with Green Street's renowned analytics capabilities via a rich and dynamic platform. (Graphic: Business Wire)