Unterstützung für den Bitcoin? Die EZB senkt erneut die Zinsen!

Der Bitcoin entwickelt sich in den letzten Tagen prächtig. Heute scheint er zwar eine kleine Pause zum Luftholen zu machen, aber im Großen und Ganzen können Anleger sehr zufrieden sein. Das Allzeithoch aus dem März bei 73.750,07 US-Dollar ist nur noch knapp 10 Prozent entfernt, und die könnte der Kurs der größten und ältesten Kryptowährung sogar in den nächsten Tagen schnell hinter sich bringen. Als wäre das nicht schon genug, gibt es jetzt auch von fundamentaler Seite durch die EZB große Unterstützung für den Kryptomarkt.

(Der Kurs des Bitcoins ist nur noch etwa 10 Prozent von seinem Allzeithoch bei 73.750,07 US-Dollar entfernt - Quelle: Tradingview.com)

Die Europäische Zentralbank macht ihren 3. Zinsschritt

In den vergangenen Monaten ist die Inflation überraschend stark abgekühlt. Im September betrug sie nur noch 1,7 Prozent und lag damit sogar unter dem Inflationsziel der EZB von 2 Prozent. Zum Vergleich: Im September letzten Jahres lag sie noch bei 4,3 Prozent. Damit hat die Zentralbank natürlich viel Spielraum, um die relativ hohen Zinsen zu senken. Und das tut sie!

Um weitere 25 Basispunkte (0,25 Prozent) fallen die Zinsen ab sofort in der Eurozone. Neben dem Aktienmarkt, der davon profitiert, unterstützt das natürlich vor allem den Kryptomarkt. Er wird zwar sicher nicht so stark sinken, wie wenn die Fed die Zinsen senkt, aber dennoch wird es den Bitcoin auf seinem derzeitigen Höhenflug mit Sicherheit stützen.

BREAKING: ECB cuts interest rates again by 0.25 percentage points.



We know what happens next pic.twitter.com/B7jBiddGCt - Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) October 17, 2024

Was noch wichtiger ist, als die eigentliche Zinssenkung der Eurozone ist, dass sie die Fed zu einer weiteren Zinssenkung motivieren können. Dieses Jahr hat die EZB nämlich erstmals in der Geschichte der Finanzmärkte die Zinsen vor der Fed gesenkt! Die amerikanische Notenbank hat dann im September nachgezogen und einen aggressiven Zinsschritt von 50 Basispunkten (0,5 Prozent) vorgenommen.

Das nächste FOMC-Meeting, auf dem der Zinssatz beschlossen wird, findet am 7. November und damit 2 Tage nach der US-Präsidentschaftswahl statt. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Federal Reserve die Zinsen zumindest um 25 Basispunkte senkt. Allerdings hoffen viele Anleger und Analysten auch auf einen erneuten aggressiven Zinsschritt von 50 Basispunkten. Die EZB könnte die Fed jetzt genau dazu mit ihrem eigenen Schritt motiviert haben!

Wie kann der Bitcoin von niedrigen Zinsen profitieren?

Hohe Zinsen gelten allgemein als eher bremsend, während niedrige Zinsen eher als beflügelnd für die Kapitalmärkte gelten. Das liegt einerseits daran, dass niedrige Zinsen Anleger aus sicheren Anlageformen in Risikoanlagen wie Aktien oder eben dem Kryptomarkt treiben.

Zudem wird die Kapitalbeschaffung für Unternehmen günstiger, was ebenfalls in vermehrte Anlagen in die Kapital- oder Kryptomärkte treibt. Ein gutes Beispiel dafür ist MicroStrategy. Für den Bitcoin und viele andere Coins können fallende Zinsen also nur eine Unterstützung auf dem Weg zu neuen Höchstständen bedeuten. Davon profitieren vor allem auch andere vielversprechende Krypto-Projekte, wie etwa Crypto All-Stars ($STARS).

Jetzt mehr über Crypto All-Stars erfahren.

So kann Crypto All-Stars von den fallenden Zinsen profitieren

Fallende Zinsen bedeuten für Anleger vor allem eines. Wenn sie ein passives Einkommen durch ihre Anlagen erzielen wollen, müssen sie ihren Blick etwas weiter schweifen lassen. Festgeldanlagen und Anleihen verlieren in dem Fall nämlich stark an Attraktivität. Eine Option, um diesen Einkommensverlust zu kompensieren, bildet das Staking am Kryptomarkt. Und da punktet der $STARS-Token gleich doppelt.

Zum einen hat er nämlich selbst schon einen sehr einträglichen Staking-Pool mit 613 Prozent Rendite p.A. Diese kann mit mehr Token im Pool zwar etwas sinken, dürfte aber noch lange überdurchschnittlich hoch bleiben. Noch bedeutender könnte aber der 2 große Vorteil von $STARS beim Staking sein.

(Der Staking-Pool von $STARS gibt derzeit unglaubliche Renditen von 613 Prozent p.A. - Quelle: cryptoallstars.io)

Noch interessanter als der eigene Staking-Pool von $STARS ist der sogenannte MemeVault. Dieser ist ein revolutionärer Staking-Vertrag, der es Anlegern erstmals ermöglicht, verschiedene große Meme Coins in einem einzigen Pool zu bündeln. Das hat es so noch nie gegeben und könnte vor allem in Anbetracht der fallenden Zinsen sehr interessant werden für viele Investoren.

Daher könnte der MemeVault am Kryptomarkt einschlagen und der $STARS-Token als sein offizieller Coin und Bindeglied gleich mit. Je mehr $STARS ein Investor hält, desto höher fällt seine Staking-Rendite im MemeVault aus, weshalb wohl nur die wenigsten ihre Token so schnell nach dem Launch wieder verkaufen dürften. Anleger, die davon profitieren möchten, haben jetzt die Gelegenheit, die Token im vergünstigten Presale zu kaufen. Allerdings sollten interessierte Anleger sich beeilen, da bald die nächste Preiserhöhung stattfindet.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $STARS im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.