Ohmium International, ein Erzeuger grünen Wasserstoffs, der fortschrittliche Proton Exchange Membrane- (PEM) Elektrolyseur-Lösungen entwickelt, herstellt und installiert, gab heute die Unterzeichnung eines Term Sheet mit SwitcH2 BV, einem Joint Venture für erneuerbare Energien in Zusammenarbeit mit Partnern wie BW Offshore, einem führenden Anbieter von Offshore-Produktionslösungen, bekannt. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird Ohmium PEM-Elektrolyseur-Lösungen für ein richtungsweisendes schwimmendes 300-MW-Offshore-Projekt zur Erzeugung von grünem Wasserstoff und grünem Ammoniak unter der Leitung von SwitcH2 entwickeln.

Durch das vor der Küste Südeuropas gelegene Projekt wird eine schwimmende Anlage zur Herstellung von grünem Wasserstoff und grünem Ammoniak im industriellen Maßstab entstehen, die sich auf bewährte FPSO-Technologien (Floating Production, Storage and Offloading) stützt. PEM-Elektrolyseur-Lösungen von Ohmium mit 300 MW werden an Bord des 268 Meter langen FPSO-Schiffs (Floating Production, Storage and Offloading) von SwitcH2 installiert werden. Nach ihrer Fertigstellung wird die schwimmende 300-MW-Anlage eine jährliche Produktionskapazität von bis zu 55.000 Tonnen grünem Wasserstoff und fast 300 Kilotonnen grünem Ammoniak haben. Dies reicht aus, um mehrere Hochseeschiffe ein ganzes Jahr lang zu betanken.

Die PEM-Elektrolyseure von Ohmium werden küstennahe Sonnen- und Windenergie sowie aufbereitetes Meerwasser nutzen, um grünen Wasserstoff zu erzeugen. Der Wasserstoff wird in eine Ammoniak-Syntheseeinheit auf dem Deck eingespeist. Das Endprodukt wird schließlich für den Transport zu den Abnehmern auf einen Ammoniaktanker verladen. Durch die Unterstützung der niederländischen Regierung und nach der Genehmigung im Grundsatz durch die norwegische Zertifizierungsstelle DNV soll das Projekt planmäßig bis 2029 die Produktion grünen Ammoniaks aufnehmen.

"Wir freuen uns, dass Ohmium uns bei der Verwirklichung dieses wegweisenden Projekts unterstützt", sagte der Direktor und Mitbegründer von SwitcH2, Bob Rietveldt. "Die kompakten, hyper-modularen PEM-Elektrolyseure von Ohmium eignen sich perfekt für FPSO auf einer begrenzten Fläche. Das Produkt von Ohmium sorgt für hohe Effizienz, und das umfassende, standardisierte Design ermöglicht eine flexible und schnelle Installation im großen Maßstab."

"Wir bei Ohmium freuen uns, Teil dieses innovativen und transformativen Projekts zu sein", erklärte Arne Ballantine, CEO von Ohmium. "Wir schätzen die Expertise, die SwitcH2 Joint Venture in die schwimmende Offshore-Produktion einbringt, sowie ihre Vision, erneuerbare Energien und grünen Wasserstoff für die Erzeugung von grünem Ammoniak zu nutzen. Der Markt für grünes Ammoniak wird in den kommenden Jahrzehnten exponentiell wachsen. Es wird insbesondere als Grundstoff für sauberen Kraftstoff für die globale Schifffahrtsbranche dienen. Wir bei Ohmium freuen uns auf die Zusammenarbeit mit SwitcH2, mit dem Ziel, diesen Bedarf zu decken."

Ohmium konzipiert, fertigt und installiert modulare, skalierbare Proton Exchange Membrane- (PEM) Elektrolyseure, die eine wettbewerbsfähige Erzeugung grünen Wasserstoffs ermöglichen. Die elektrochemische Produktpalette des Unternehmens unterstützt Kunden bei der Erreichung ihrer nachhaltigen Energieziele bei unterschiedlichen Industrie-, Transport- und Energieprojekten. Ohmium hat seinen Hauptsitz in den Vereinigten Staaten und unterhält Produktionsstätten in Indien und Niederlassungen weltweit. Das Unternehmen verfügt über eine globale Projektpipeline für grünen Wasserstoff mit über 2 GW auf drei Kontinenten. Im Jahr 2023 sammelte Ohmium in Rahmen einer Serie-C-Finanzierung, die von TPG Rise Climate angeführt wurde, 250 Millionen Dollar ein.

SwitcH2 BV ist ein Projektentwicklungsunternehmen, das die nächste Generation schwimmender Offshore-Produktionssysteme für die Erzeugung von grünem Wasserstoff und grünem Ammoniak für industrielle Abnehmer konstruiert und betreibt. Gemeinsam mit unseren Anteilseignern BW Offshore und Dutch Oceans Capital besitzen wir eine jahrzehntelange Offshore-Erfahrung, die wir in innovative erneuerbare Energiesysteme einbringen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://switch2offshore.com/

