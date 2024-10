Neue Innovationen bei KI-Geräten von Lenovo mit Fokus auf Hyper-Personalisierung, Ultra-Produktivität und einzigartigem Datenschutz für Arbeit, Studium und Zuhause

Bei seinem Event Tech World 2024 hat Lenovo seine bisher ambitioniertesten KI-Innovationen vorgestellt und damit seinen Anspruch bekräftigt, eine Zukunft mit "intelligenterer KI für alle" zu schaffen. Zu den Highlights gehören Lenovo AI Now, ein lokaler KI-Agent, der PCs in personalisierte Assistenten verwandelt, das neue KI-Laptop ThinkPadX1 2-in-1 Gen 10 Aura Edition, das KI-gestützte Funktionen für hybride Arbeitsmodelle bietet, und Lenovo Learning Zone, eine KI-gestützte persönliche Lernsoftware-Plattform. Darüber hinaus demonstriert Lenovo spannende neue Proofs of Concept wie Lenovo "AI Buddy", ein visuelles interaktives Modul, und zukunftsweisende Technologie-Demos wie Workstation-KI-Lösungen und ThinkShield KI-PC-Sicherheit, die das Ziel von Lenovo unterstreichen, eine branchenführende Rolle bei innovativen KI-Lösungen einzunehmen. Mit diesen Ankündigungen zeigt Lenovo, wie sein KI-Portfolio Erlebnisse personalisiert, die Produktivität steigert und die Daten bei der Arbeit, beim Studium und im alltäglichen Leben schützt.

Lenovo Showcases Smarter AI for All Across Comprehensive AI Devices, Solutions, and Concepts Portfolio at Tech World 2024

Vorreiter bei einer intelligenteren KI für alle

"Wir bei Lenovo folgen der Vision, intelligentere Technologie für alle zugänglich zu machen und eine KI-gestützte Zukunft zu gestalten. Mit einem der branchenweit umfangreichsten KI-Portfolios bieten wir leistungsfähige, flexible und zuverlässige Geräte und Lösungen, die jede einzelne Person unterstützen und die Transformation über verschiedene Branchen hinweg vorantreiben", erklärt Luca Rossi, President, Intelligent Devices Group bei Lenovo. "Unser Fokus auf personalisierte, produktive und geschützte Erlebnisse sorgt dafür, dass unser KI-gestütztes Ökosystem die Kreativität fördert, die Zusammenarbeit verbessert und nahtlos in jede digitale Umgebung integriert werden kann."

Neue Geräte und Softwarelösungen bieten Verbrauchern und Unternehmen Zugang zu KI im Alltag

Die KI-gestützten Geräte und Lösungen von Lenovo sind auf die vielfältigen Bedürfnisse der Nutzer abgestimmt und liefern maßgeschneiderte Erlebnisse für Berufstätige, Lernende und Unternehmen. Durch die Integration von KI in sein Produktportfolio optimiert Lenovo Workflows, verbessert die Zusammenarbeit und bietet ein sichereres und personalisiertes Computererlebnis. Nachfolgend finden Sie die wichtigsten Produktankündigungen der Tech World 2024, die das Engagement von Lenovo zeigen, intelligente, intuitive und effektive Technologien bereitzustellen.

Lenovo AI Now: Revolution des KI-gestützten PC-Erlebnisses

Lenovo AI Now ist ein bahnbrechender KI-Agent, der herkömmliche PCs in vollständig personalisierte KI-Geräte verwandelt.1 Dabei kommt ein lokales Large Language Model (LLM) zum Einsatz, das auf Meta Llama 3.1 aufbaut und Echtzeitinteraktionen mit der persönlichen Wissensdatenbank (PKB) jedes Nutzers ermöglicht ohne Daten in der Cloud zu verarbeiten. Dies verbessert den Datenschutz, da alle Interaktionen lokal auf dem Gerät gespeichert bleiben. Mit Lenovo AI Now können Nutzer eine Vielzahl von Aufgaben automatisieren und vereinfachen von der Dokumentenverwaltung über Transkriptionen von Online-Meetings bis hin zur Gerätesteuerung und Content-Erstellung. Der intuitive KI-Assistent der Plattform erlaubt Interaktionen in natürlicher Sprache und bietet Nutzern die Möglichkeit, schnell nach Gerätedokumenten und lokal gespeicherten Bildern zu suchen oder Textzusammenfassungen durch gezielte Abfragen zu erstellen.

Zudem integriert Lenovo AI Now PC-Assistenzfunktionen, mit denen Nutzer ihre Geräte über Eingabeaufforderungen in natürlicher Sprache konfigurieren können. So können Nutzer Einstellungen wie die Helligkeit des Displays anpassen oder Produktivitätstools wie den Augenpflegemodus aktivieren, indem sie Lenovo AI Now einfach dazu auffordern. Mit dem Wissensassistenten können Nutzer Dateien in ihrer persönlichen Wissensdatenbank ablegen, sie durchsuchen oder sogar spezifische Fragen stellen, um wichtige Informationen abzurufen. Dadurch wird Lenovo AI Now zu einem effektiven Tool zur Verwaltung enormer Datenmengen.

Außerdem fördert Lenovo AI Now ein umfangreiches Ökosystem von KI-Anwendungen, sowohl von Lenovo als auch von Drittanbietern, die die Fähigkeiten der Plattform ergänzen, um Arbeitsabläufe im Büro, kreative Aufgaben oder Spiele zu unterstützen.2 Der KI-Agent gibt Fachleuten, Studierenden und Kreativen effektive KI-Tools an die Hand, mit denen sie Dokumente zusammenfassen, Antworten schreiben, Grafiken erstellen und vieles mehr und all das mit einem nahtlosen und schnellen Benutzererlebnis auf dem lokalen Gerät, kombiniert mit den Möglichkeiten der Cloud.

Mit seinem lokalen LLM und einer heterogenen Rechnerarchitektur für eine starke Performance von CPU (Central Processing Unit), GPU (Graphics Processing Unit) und NPU (Neural Processing Unit) liefert Lenovo AI Now eine überragende Geschwindigkeit bei reduzierter Akkunutzung. Als umfassend integrierte Lösung bietet Lenovo AI Now zudem eine nahtlose Unterstützung für After-Sales-Serviceleistungen, Geräteempfehlungen und Kundensupport durch den eingebetteten virtuellen Assistenten von Lenovo, der sofortige Hilfe und Anleitung zur Fehlerbehebung bereitstellt.

Lenovo AI Now verfügt über robuste Sicherheitsfunktionen, um den Datenschutz und die Privatsphäre der Nutzer zu gewährleisten. Die persönliche Wissensdatenbank speichert alle persönlichen Daten lokal auf dem Gerät und ist durch einen starken Sicherheitsalgorithmus geschützt. Neben der lokalen KI-Funktion haben die Nutzer auch Zugriff auf Cloud-basierte Dienste, um KI-Szenarien zu erweitern. Hierbei haben die Nutzer die volle Kontrolle darüber, wann Cloud-Dienste genutzt werden. Jede einzelne Nutzung von Cloud-Daten erfordert die ausdrückliche Zustimmung durch den Nutzer.

Für einen noch robusteren Schutz ist Microsoft Azure AI Content Safety in Lenovo AI Now eingebettet, das schädliche Inhalte in Echtzeit überwacht und filtert. Die Marketingaussagen zu unserem KI-Algorithmus im Hinblick auf Datenerfassung, -speicherung, -schutz und -exposition wurden zudem von UL Solution geprüft. Damit hat Lenovo AI Now als erste KI-Anwendung das UL Verified Mark für KI-Modelltransparenz von UL Solutions erhalten. Dies zeigt den hohen Stellenwert, den Sicherheit und Datenschutz für Lenovo haben.

Lenovo AI Now bietet ein personalisiertes, produktives und geschütztes Benutzererlebnis, das die Möglichkeiten eines KI-fähigen PCs erweitert und die Geräte von Lenovo intelligenter, intuitiver und sicherer für den täglichen Gebrauch macht.

ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 Aura Edition: Neudefinition von hybrider Arbeit und Produktivität

Das ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 Aura Edition überzeugt durch eine beispiellose Vielseitigkeit und Performance und ist somit die perfekte Lösung für professionelle Anwender, die Flexibilität, Mobilität und Leistung benötigen. Als neuer 2-in-1 Copilot+ PC, der über ein extrem helles OLED-Display mit variabler Bildwiederholfrequenz von bis zu 120 Hz3verfügt, wechselt das Gerät nahtlos zwischen Laptop- und Tablet-Modus und passt sich nahtlos dem jeweiligen Arbeitsszenario an ob Notizen während des Meetings, die Anfertigung von Skizzen mit dem Lenovo Yoga Pen oder die Erstellung komplexer Berichte. Ausgestattet mit Prozessoren der Serie Intel® Core Ultra 200V mit Intel® Arc-Grafikprozessor und einer integrierten NPU mit bis zu 48 TOPS NPU ist das ThinkPad X1 2-in-1 dafür ausgelegt, problemlos KI-gestützte Aufgaben zu bewältigen, Datenerkenntnisse in Echtzeit zu generieren und visuelle Präsentationen zu verbessern. Als Copilot+ PC bietet das ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 Aura Edition eine unübertroffene Performance und Akkulaufzeit sowie den höchstmöglichen Windows-Sicherheitsstandard. Nutzer können ihre Produktivität und Kreativität durch neue KI-Erlebnisse wie Live Captions mit Übersetzungsfunktion steigern, um mit Freunden und Familie in verschiedenen Sprachen zu kommunizieren, oder Cocreator in Paint, das die Kreativität von Menschen fördert und ihnen hilft, ihre Ideen zum Leben zu erwecken. Ab Ende November4 werden diese Copilot+ PC-Funktionen von Microsoft erhältlich sein.

Lenovo Aura Edition führt Personalisierung und Benutzererlebnis auf die nächsthöhere Ebene. Es bietet Smart Modes für einen intuitiven Zugriff auf ein unkompliziertes Widget, um verschiedene Aufgaben wie Zusammenarbeit, Wellness und Datenschutz zu personalisieren und dafür zu sorgen, dass das Gerät Leistung und Energieverbrauch auf die Anforderungen des Nutzers abstimmt. Smart Share ermöglicht das nahtlose Teilen von Bildern mit Smartphones5, während Smart Care den sofortigen Zugriff auf die Support-Tools6 von Lenovo ermöglicht und dafür sorgt, dass Benutzer in Echtzeit Hilfe bei der Problembehebung erhalten. Diese Funktionen machen das ThinkPad noch intuitiver und responsiver und liefern ein maßgeschneidertes und sicheres Benutzererlebnis für alle Berufsgruppen.

Mit einer Akkulaufzeit von mehr als 18 Stunden7 ist das ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 Aura Edition für den ganztägigen Einsatz konzipiert und bietet Profis die Flexibilität, von überall aus arbeiten zu können, ohne ständig ans Aufladen zu denken. Das optionale haptische Premium-Touchpad und der ikonische TrackPoint erlauben eine präzise Steuerung und komfortables Navigieren, während der Stylus intuitive Interaktionen beim Skizzieren, Notieren oder Kommentieren von Dokumenten ermöglicht.

Beim Design wurde auf mehr Nachhaltigkeit geachtet. Das Gerät besitzt eine austauschbare Batterie (Customer Replaceable Unit, CRU). Oberseite und Tastaturabdeckung bestehen zu 75 aus recyceltem Aluminium, die Unterseite zu 55 %. Das Verpackungsmaterial ist zu 100 plastikfrei und wird aus Bambus und Zuckerrohr hergestellt.8

Sicherheit und Datenschutz sind Kernkomponenten des ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10. Die erweiterten ThinkShield-Sicherheitsfunktionen wie der in die Tastatur integrierte Fingerabdruckleser, die IR-Kamera mit Gesichtserkennung oder die Kameraabdeckung schützen die Daten und die Privatsphäre der Nutzer. Darüber hinaus bestätigt die rigorose Prüfung nach MIL-SPEC 810H die lange Lebensdauer9 und Widerstandsfähigkeit des Geräts für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen.

Mit dem ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 Aura Edition können Endnutzer ihre Arbeitsabläufe optimieren, auf unkomplizierte Weise zusammenarbeiten und dabei auf ihre Sicherheit vertrauen ganz gleich, ob sie von zu Hause, unterwegs oder im Büro tätig sind. Von der Hybridfunktionalität bis hin zu den leistungsfähigen KI-gestützten Erweiterungen definiert das Gerät von Grund auf neu, was es heißt, in der heutigen dynamischen Unternehmensumgebung intelligenter, schneller und sicherer zu arbeiten.

Lenovo Learning Zone: Lernerlebnis der nächsten Generation

Lenovo Learning Zone ist eine KI-gestützte Bildungsplattform, die einen umfassenden Satz an Tools bereitstellt, die das Lernen im und außerhalb des Klassenzimmers erleichtern.10 Mit den KI-gestützten Lerntools erhalten Nutzer Zugang zu Live-Unterrichtsbegleitung und Echtzeit-Transkription, damit ihnen bei Vorlesungen keine wichtigen Details entgehen. Die Plattform verwandelt Unterrichtsmaterialien in AI Notes und KI-generierte Quiztests, erfasst Informationen und verstärkt den Lernprozess durch ansprechende, personalisierte Bewertungen.

Um das Lernerlebnis weiter zu optimieren, unterstützt Lenovo Learning Zone die nahtlose Synchronisation zwischen PCs und Smartphones11, sodass Nutzer über beliebige Geräte auf ihre Notizen, Quiztests und Lernmaterialien zugreifen können. Mit dem Lenovo Smart Scanner können sie Papierdokumente mühelos digitalisieren und importieren, um alle ihre Lernressourcen an einem Ort zusammenzuführen.

Neben den Lernfunktionen bietet die Lenovo Learning Zone eine robuste Unterstützung für Datenschutz und Sicherheit. Das KI-Modell der Plattform, das Lenovo AI Now nutzt, ist verifiziert und speichert Informationen lokal, damit personenbezogene Daten geschützt und in der Hand des Nutzers bleiben. Dieser Aspekt ist insbesondere für Lernende wichtig, die auf den Schutz ihrer Daten bedacht sind, und ermöglicht ihnen, ohne Bedenken ihre Bildungsziele zu verfolgen.

Die Lenovo Learning Zone bietet Nutzern, die ihr Lernerlebnis optimieren wollen, eine Lösung aus einer Hand, die alle erforderlichen Tools bereitstellt, um über die gesamte Dauer der Ausbildung produktiv, engagiert und rund um sicher zu sein. Lenovo wird auch künftig das Nutzer-Feedback prüfen und die Lenovo Learning Zone um neue Funktionen ergänzen.

ThinkSmart Core Gen 2

Der ThinkSmart Core Gen 2, der am 14.Oktober vorgestellt wurde, setzt neue Maßstäbe bei der Effizienz von Meetings und wurde als einer der ersten KI-optimierten Computer speziell für Videokonferenzen entwickelt. Neben seinen erstaunlich intelligenten Audio- und Videofunktionen nutzt der zukunftsweisende Computer die neuesten KI-gestützten Funktionen von Microsoft Copilot und Zoom AI Companion. Auf diese Weise werden Besprechungsräume zu intelligenten kollaborativen Hubs, die eine produktive Interaktion mit verbesserter Sicherheit unterstützen unabhängig davon, ob das Meeting persönlich oder virtuell stattfindet. Echtzeittranskription und intelligente Videoeinstellungen schaffen ein nahtloses Erlebnis, das Ablenkungen minimiert und das Engagement des Teams fördert, während sensible Daten geschützt bleiben.

Proofs of Concept neuartiger KI-Geräte

Lenovo AI Mouse

Die AI Mouse bietet ein personalisiertes Erlebnis durch die Integration einer speziellen KI-Taste, die den Nutzer mit Lenovo AI Now verbindet. Das ergonomische Design und der KI-gestützte digitale Assistenten der Proof-of-Concept-Maus vereinfachen die Workflows und helfen dem Nutzer, Aufgaben effizienter zu erledigen. Die Maus wurde entwickelt, um Nutzerkomfort und Produktivität an langen Arbeitstagen zu verbessern, und bietet den zusätzlichen Vorteil eines minimalen Stromverbrauchs für eine optimale Energieeffizienz.

Lenovo "Home AI Brain"

Der unter dem Codenamen "Home AI Brain" entwickelte Proof of Concept verbessert die Art und Weise, wie Familien Erinnerungen teilen, indem er mithilfe von KI automatisch Videos erstellt, die Highlights besonderer Ereignisse zusammenfassen. Diese Konzeptplattform ermöglicht Familien, personalisierte Inhalte auf Geräten wie Tablets, PCs oder Fernsehern zu bearbeiten und gemeinsam zu nutzen und bietet eine nahtlose Konnektivität und Datensicherheit. Mit einer unkomplizierten Bearbeitung von Medien und der Synchronisierung mehrerer Geräte liefert Home AI Brain ein umfassendes, immersives Erlebnis und schützt zugleich die persönlichen Erinnerungen.

Lenovo AI Buddy

Der Proof of Concept mit dem Codenamen "AI Buddy" simuliert eine emotionsbasierte Benutzeroberfläche, die eine personalisierte Interaktion mit Nutzern bietet und ihre Antworten anhand der Anfragen und Vorlieben der Nutzer anpasst. Dieser digitale Assistent hilft bei der Terminplanung, erinnert an wichtige Aufgaben und ist ein unverzichtbares Produktivitätstool, das sich nahtlos in die tägliche Routine der Nutzer einfügt. Eine sichere Aufgabenverwaltung verbessert den Schutz sensibler Informationen und unterstützt natürliche, intuitive Interaktionen mit dem Nutzer.

Super Multi-view 3D Conference Solution

Die Super Multi-view 3D Conference Solution von Lenovo beinhaltet ein immersives, brillenfreies3D-Display von 65 Zoll, das für Interaktionen mit mehreren Personen aus verschiedenen Betrachtungswinkeln ausgelegt ist. Durch die Aufzeichnung von 3D-Videos in Echtzeit aus mehreren Perspektiven können die Teilnehmer Meetings mit einem natürlichen Gefühl von Tiefe und Interaktion erleben. Dadurch werden physische Barrieren überwunden und die Meetings trotz der räumlichen Distanz als persönliche Kommunikation wahrgenommen. Diese moderne Technologie erleichtert eine reibungslose Zusammenarbeit und schafft eine dynamische und intuitive Meeting-Umgebung, die die Art und Weise verbessert, wie Teilnehmer an verschiedenen Standorten miteinander in Kontakt treten, kooperieren und ihre Ideen präsentieren.

Smart Connect und Lenovo Tablet

Die Smart Connect-Plattform ermöglicht eine nahtlose Integration der Geräte aus den Ökosystemen von Motorola und Lenovo und stellt so ein einheitliches Erlebnis auf unterschiedlichen Geräten bereit. Smart Connect nutzt das KI-Potenzial der verbundenen Geräte innerhalb des Ökosystems. Beispielsweise kann ein Lenovo-Tablet, das mit einem verbundenen PC mit KI-Technologie gekoppelt ist, auf die erweiterten KI-Tools zugreifen, die auf diesem Gerät verfügbar sind. Auf diese Weise können auch Geräte ohne eigene KI-Fähigkeiten ausgewählte KI-Funktionen nutzen, wie etwa die Content-Erstellung in der Lenovo Creator Zone. Dies steigert die Produktivität und ermöglicht eine sicherere, geräteübergreifende Zusammenarbeit. Weitere Einzelheiten zu den KI-Innovationen von Motorola finden Sie auf der Eventseite der Lenovo Tech World.

Technologie-Demos bei der Tech World

Während der Lenovo Tech World wird das Unternehmen mehrere wegweisende KI-Demos aus verschiedenen Bereichen präsentieren, um die kontinuierlichen Innovationsanstrengungen des Unternehmens zur Weiterentwicklung von Personalisierung, Produktivität und Sicherheit vorzustellen.

Die ThinkStation Workstations von Lenovo wie etwa die ThinkStation PX transformieren die KI-Entwicklung durch die Unterstützung von bis zu vier Ultra-High-End-NVIDIA®-GPUs und bieten eine skalierbare Lösung mit erweiterten Sicherheitsfunktionen für mehrere KI-Workloads. Diese leistungsstarke kollaborative Multi-User-Plattform für KI-Entwickler optimiert die Performance, senkt die Infrastrukturkosten und stellt in Verbindung mit den mobilen KI-Workstations der ThinkPad P-Serie eine produktive Umgebung zur Datenaufbereitung, Feinabstimmung von Modellen und KI-Inferenz bereit. Die KI-gestützte Spatial Computing -Demo von Lenovo mit den ThinkReality VRX-Headsets unterstützt das gemeinsame Arbeiten an 3D-Designs. Die Demo von Conversational AI Data Analytics beschleunigt Analysen, indem sie Unternehmen zur Interaktion mit großen Datensätzen über natürliche Sprache befähigt. Diese Innovationen spiegeln den Fokus von Lenovo auf eine effiziente Skalierung von KI mit Schwerpunkt auf Datensicherheit wider.

optimiert die Performance, senkt die Infrastrukturkosten und stellt in Verbindung mit den mobilen KI-Workstations der ThinkPad P-Serie eine produktive Umgebung zur Datenaufbereitung, Feinabstimmung von Modellen und KI-Inferenz bereit. Die -Demo von Lenovo mit den ThinkReality VRX-Headsets unterstützt das gemeinsame Arbeiten an 3D-Designs. Die Demo von beschleunigt Analysen, indem sie Unternehmen zur Interaktion mit großen Datensätzen über natürliche Sprache befähigt. Diese Innovationen spiegeln den Fokus von Lenovo auf eine effiziente Skalierung von KI mit Schwerpunkt auf Datensicherheit wider. Der Proof of Concept Lenovo Auto Twist AI PC bietet ein dynamisches Benutzererlebnis, indem er sich physisch an Bewegungen anpasst und eine KI-gestützte Kameraführung einsetzt, die den visuellen Kontakt zwischen den Nutzern während der virtuellen Interaktion aufrechterhält. Die Demo von Lenovo Creator Zone nutzt Stable Diffusion 3.0, um die Erstellung von Content mit natürlicher Sprache und skizzenbasierter Bilderzeugung zu vereinfachen und die Vorstellungskraft von Kreativen zu fördern.

bietet ein dynamisches Benutzererlebnis, indem er sich physisch an Bewegungen anpasst und eine KI-gestützte Kameraführung einsetzt, die den visuellen Kontakt zwischen den Nutzern während der virtuellen Interaktion aufrechterhält. Die Demo von nutzt Stable Diffusion 3.0, um die Erstellung von Content mit natürlicher Sprache und skizzenbasierter Bilderzeugung zu vereinfachen und die Vorstellungskraft von Kreativen zu fördern. Die Demo ThinkShield AI PC Cybersecurity von Lenovo präsentiert die KI-gestützte Echtzeiterkennung von Bedrohungen und verbessert Datenschutz und Sicherheit.

von Lenovo präsentiert die KI-gestützte Echtzeiterkennung von Bedrohungen und verbessert Datenschutz und Sicherheit. Die Lenovo-Initiative Work for Humankind, die am Beispiel von KI-Avataren und der Verarbeitung natürlicher Sprache demonstriert wird, fördert die psychische Gesundheit der Generation Z und spiegelt so den Anspruch von Lenovo wider, KI als Kraft für das Gute einzusetzen.

Die Vision "Smarter AI for All" von Lenovo bekräftigt das Ziel des Unternehmens, personalisierte, produktive und geschützte KI-Lösungen für eine Vielzahl von Umgebungen bereitzustellen. Sei es durch KI-fähige PCs wie das ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 Aura Edition, innovative Plattformen wie AI Now und Learning Zone oder neue Proofs of Concept wie AI Buddy Lenovo erweitert immer wieder die Grenzen des Möglichen. Durch die Kombination von modernster KI-Technologie mit robustem Datenschutz will Lenovo die Zukunft der KI gestalten und dafür sorgen, dass Nutzer mithilfe von KI effektiver arbeiten, lernen, kreieren und kooperieren können.

Weitere Details zu den Lenovo KI-Lösungen für Unternehmen finden Sie in den Ankündigungen von Lenovo ISG und SSG. Besuchen Sie die Eventseite der Tech World von Lenovo und die Pressemappe auf StoryHub, um weitere Einzelheiten zu erfahren und die Aufzeichnung der Keynote anzusehen.

Verfügbarkeit und Preise in den USA12

Das Lenovo ThinkPad X1 2-in1 Gen 10 Aura Edition wird ab Februar 2025 zu einem voraussichtlichen Einführungspreis von 2.199 USD erhältlich sein.

Lenovo AI Now wird ab dem vierten Quartal als kostenlose Download-Option für ausgewählte Lenovo AI PCs und als Vorinstallation auf ausgewählten Systemen 1 verfügbar sein.

verfügbar sein. Lenovo Learning Zone wird ab Dezember 2024 als kostenlose Download-Option für ausgewählte Lenovo AI PCs erhältlich und ab Februar 2025 auf ausgewählten Systemen 10 vorinstalliert sein.

vorinstalliert sein. Weitere Informationen zu Preisen und Verfügbarkeit finden Sie in der Pressemitteilung von Lenovo zum ThinkSmart Core Gen 2.

ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 Aura Edition Ausstattungsoptionen Merkmal Details Display 14,0 Zoll 2.8K OLED 120 Hz VRR 500 nit 100 DCI-P3 Low Blue Light Touch 14,0 Zoll WUXGA Low Power LCD 500 nit 100 sRGB Low Blue Light Touch 14,0 Zoll WUXGA ePrivacy LCD 500 nit 100 sRGB Low Blue Light Touch Prozessor Prozessor der Serie Intel® Core Ultra 200V Arbeitsspeicher Bis zu 32 GB LPDDR5x 8533 MT/s, Dual Channel13 Grafikprozessor Intel® Arc mit Xe2-Architektur Betriebssystem Windows 11 Pro, Windows 11 Home, Linux Kamera FHD IR-Kamera mit Webcam-Abdeckung, 8 MP IR-Kamera mit Webcam-Abdeckung plus Computer Vision Speicher Bis zu 2 TB PCIe Gen5 SSD13 Akku 57 Wh CRU (vom Kunden austauschbare Einheit) Netzadapter 65 W GaN USB Typ-C® Slim Audio Dolby Atmos®, Dolby Voice®, 2x Soundwire-Lautsprecher, 2x Mikrofone, hochauflösender 192-KHz-Audioanschluss Eingangs-/Ausgangs-Anschlüsse 2x Thunderbolt 4, 2x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x HDMI 2.1, 1x Audio (Kopfhörer- und Mikrofon-Kombibuchse) Drahtlose Konnektivität Wi-Fi® 7, Bluetooth® 5.4, bis zu 5G sub67 im Jahr 2025 Software Lenovo Aura Edition Smart Experiences, Lenovo Commercial Vantage, Intel® Unison, Intel Connectivity Performance Suite Abmessungen

(B x T x H) 312 mm (B) x 217 mm (T) x 18 mm (H) Gewicht Ab 1,30 kg (OLED, WWAN-fähiges Modell) MIL-STD-810H9 Ja Tastatur Barrierefreie Funktionen (geriffelte Tasten), TrackPoint-Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung und 3-Tasten-TrackPad mit Glasoberfläche oder optionaler haptischer TouchPad Farbe Eclipse Black Sicherheit Lenovo ThinkShield, Firmware Shield Power-on oder MoC Touch-Fingerabdruckleser auf der Tastatur, IR-Kamera mit Windows Hello-Gesichtserkennung, dTPM 2.0-Chip, Webcam-Abdeckung, Nano Kensington Lock Slot Stift Neuer Lenovo Yoga Pen magnetische Halterung Verantwortungsbewusstes Design Gehäuse: 75 recyceltes Aluminium in Tastaturabdeckung, 55 recyceltes Aluminium in Unterseite Lautsprechergehäuse: 90 PCC-Recyclingkunststoff Akkurahmen: 90 PCC-Recyclingkunststoff Tastenkappen: 85 PCC-Recyclingkunststoff (beleuchtete Tastatur) Netzadapter: 90 PCC-Recyclingkunststoff Verpackung: 100 plastikfreie Verpackungen, hergestellt aus Bambus und Zuckerrohr

Über Lenovo

Lenovo ist ein globales Technologieunternehmen mit einem Umsatz von 57 Milliarden US-Dollar, das Platz 248 des Fortune Global 500-Ranking belegt und täglich Millionen von Kunden in 180 Märkten bedient. Mit der kühnen Vision, intelligentere Technologie für alle zu liefern, hat Lenovo seinen Erfolg als weltgrößter PC-Hersteller auf ein umfassendes Portfolio von KI-fähigen, KI-bereiten und KI-optimierten Geräten (PCs, Workstations, Smartphones, Tablets), Infrastruktur (Server, Speicher, Edge, High Performance Computing und Software Defined Infrastructure), Software, Lösungen und Dienstleistungen aufgebaut. Lenovo investiert kontinuierlich in weltverändernde Innovationen, um eine gerechtere, vertrauenswürdigere und intelligentere Zukunft für alle und überall zu schaffen. Lenovo ist an der Börse von Hongkong unter dem Namen Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://lenovo.com. Die neuesten Nachrichten finden Sie in unserem StoryHub.

1 Die Unterstützung von Lenovo AI Now ist abhängig vom Gerät und der Erfüllung von Mindestanforderungen an CPU, GPU und NPU. Genaue Angaben zur Kompatibilität werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

2 KI-Funktionen von Drittanbietern können den Kauf von Software, Abschluss eines Abonnements oder die Aktivierung durch einen Software- oder Plattformanbieter erfordern oder spezifische Konfigurations- oder Kompatibilitätsanforderungen stellen.

3 Bildwiederholrate von mindestens 60 Hz maximal 120 Hz. Die tatsächliche Bildwiederholrate kann je nach Einschränkungen und Anforderungen der jeweiligen Anwendungen oder Inhalte, Gerätemodus-Einstellungen und anderen Faktoren variieren.

4 Copilot+ PC-Erlebnisse sind bald verfügbar. Erfordert kostenlose Updates, die ab Ende November 2024 herausgegeben werden. Der Zeitplan variiert je nach Gerät und Region. Siehe auch aka.ms/copilotpluspcs.

5 Erfordert das Herunterladen einer Smartphone-App. Kompatible Smartphones benötigen Android 9.0 oder höher bzw. iOS 15 oder höher.

6 Smart Care bietet einen unkomplizierte Zugriff auf die Online-Support-Tools und den Chatbot von Lenovo und ermöglicht Problembehebungen in Echtzeit. Der erweiterte Service Premier Support Plus beinhaltet den Zugang zu einem speziellen Concierge-Support, der den Nutzer über eine Remote-Kamerafreigabe verbindet, und richtet durch einen Klick eine Sprach- oder Chatverbindung mit einem hochqualifizierten Lenovo-Technikexperten rund um die Uhr über den PC oder das Smartphone ein. Der Dienst kann den Abschluss eines Abonnements und/oder eine Freischaltung erfordern.

7 Die Angaben zur Akkulaufzeit sind Richtwerte und basieren auf internen Tests unter optimalen Bedingungen mit MobileMark25. Die tatsächliche Akkuleistung kann variieren und hängt von zahlreichen Faktoren ab.

8 Der prozentuale Anteil an recycelten Materialien und PCC-Kunststoffen variiert je nach Modell und Bauteil. Alle für die Verpackung verwendeten Kartons sind aus FSC-zertifiziertem Papier und anderen kontrollierten Materialien hergestellt. FSC-Lizenz-Codes: C118727. Ausführliche Informationen über den Pfad von Lenovo zu Netto-Null finden Sie hier: https://www.lenovo.com/us/en/about/sustainability/.

9 MIL-STD 810H definiert eine Methode zur Prüfung von Produkten gegen Umweltbelastungen unter kontrollierten Laborbedingungen. Lenovo erfüllt die MIL-SPEC-Standards des US-Verteidigungsministeriums, um die Geräte unter anspruchsvollen physikalischen und Umweltbedingungen zu testen und die Lebensdauer zu ermitteln. Solche Tests sind keine Garantie für die zukünftige Performance unter vergleichbaren Testbedingungen. Geprüft in 12 Kategorien und anhand von 26 Verfahren nach MIL-STD-810H, um die Robustheit zu messen. Unsachgemäßer Gebrauch, der beim MIL-STD 810H-Testverfahren berücksichtigt wird, ist nicht durch die Standardgarantie von Lenovo abgedeckt.

10 Für Lenovo Learning Zone ist die Installation von Lenovo AI Now erforderlich. Die Unterstützung von Lenovo AI Now und Learning Zone variiert je nach Gerät und stellt Mindestanforderungen an CPU, GPU und NPU. Genaue Angaben zur Kompatibilität werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

11 Möglicherweise muss zusätzliche Software und/oder eine Smartphone-App heruntergeladen werden.

12 Preise und Verfügbarkeit können je nach Region variieren, und die Produkte sind möglicherweise nur in bestimmten Märkten erhältlich. Alle Angebote vorbehaltlich ihrer Verfügbarkeit. Lenovo behält sich das Recht vor, Produktangebote und Spezifikationen jederzeit ohne Ankündigung zu ändern.

13 Die verfügbaren Kapazitäten des SSD- und Arbeitsspeichers sind geringer, da das Betriebssystem, die Software und andere Funktionen einen Teil dieser Kapazitäten nutzen. Dies kann sich bei Software-Updates ändern.

LENOVO, YOGA, THINKPAD, THINKSMART, THINKSTATION, THINKREALITY, und THINKSHIELD sind Handelsmarken von Lenovo. Intel, Intel Core Ultra, Intel Arc, Intel Unison und Thunderbolt sind Handelsmarken der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften in den USA und/oder anderen Ländern. MOTOROLA, das stilisierte M-Logo, MOTO und die MOTO-Markenfamilie sind Handelsmarken der Motorola Trademark Holdings, LLC. ZOOM ist eine Handelsmarke von Zoom Video Communications, Inc. NVIDIA ist eine Handelsmarke und/oder eingetragene Handelsmarke der NVIDIA Corporation. Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos und Dolby Voice sind eingetragene und nicht eingetragene Handelsmarken der Dolby Laboratories, Inc. in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. BLUETOOTH ist eine Handelsmarke der Bluetooth Special Interest Group (SIG). Wi-Fi ist eine Handelsmarke der Wi-Fi Alliance. USB Type-C® und USB-C® sind eingetragene Handelsmarken des USB Implementers Forum. Alle übrigen Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. ©2024, Lenovo Group Limited.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

