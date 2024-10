Wie Westlake Corporation (NYSE: WLK) heute mitteilte, sind Tochterunternehmen und Standorte von Westlake Global Compounds außerhalb der USA Westlake Compounds Holdings, S.A.S. mit der prestigeträchtigen EcoVadis Silver-Medaille ausgezeichnet worden. Die Medaille würdigt die Anstrengungen des Unternehmens für eine verbesserte ökologische Nachhaltigkeit und die Wahrnehmung seiner sozialen Verantwortung. Mit dieser Auszeichnung werden die Standorte von Westlake Global Compounds unter den besten 15 Prozent der weltweiten Unternehmen platziert, die von EcoVadis im vergangenen Jahr bewertet wurden. EcoVadis ist der weltweit größte und vertrauenswürdigste Anbieter von Nachhaltigkeitsbewertungen für Unternehmen und evaluiert die Performance von Unternehmen im Bereich der sozialen Verantwortung anhand von internationalen Standards wie der Global Reporting Initiative, dem Global Compact der Vereinten Nationen und ISO 26000.

"Der Erhalt der EcoVadis Silver-Medaille ist ein bedeutender Meilenstein für Westlake Global Compounds und bestätigt unseren Einsatz für Umweltschutz und ethische Geschäftspraktiken", kommentiert Bridget Confait-Smith, Associate Director, Forschung, Technologie, Innovation und globale Nachhaltigkeit, Westlake Global Compounds. "Wir sind sehr erfreut über die Anerkennung für unsere Anstrengungen und werden auch künftig exzellente Leistungen in allen Segmenten unserer Geschäftstätigkeit anstreben."

EcoVadis verlieh die Silver-Medaille nach einer unabhängigen Bewertung der Performance von Westlake Global Compounds an seinen Standorten in Mexiko, Europa und Asien. Dieser Erfolg beweist das Engagement von Westlake Global Compounds für die Einführung und Aufrechterhaltung verantwortungsvoller Geschäftspraktiken an allen internationalen Standorten des Unternehmens.

EcoVadis bewertet mehr als 75.000 Unternehmen in mehr als 160 Ländern und 200 Branchen. Die Methodik sieht die Bewertung in vier Hauptkategorien vor: Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik und nachhaltige Beschaffung.

"Der Erfolg von Westlake Global Compounds zeigt, wie effektiv die strategischen Initiativen des Unternehmens die Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung seiner gesamten globalen Präsenz verbessert haben", so Confait-Smith. "Diese Anerkennung durch EcoVadis ist nicht nur eine Ehre, sondern auch ein Ansporn für Westlake Global Compounds, weiterhin nach betrieblicher Exzellenz und einer führenden Rolle bei Praktiken und Produkten zu streben, die uns den Nachhaltigkeitszielen näherbringen."

Über Westlake Global Compounds

Westlake Global Compounds, eine Geschäftseinheit der Westlake Corporation (NYSE: WLK), ist ein führender Hersteller von Spezialverbindungen aus Polyvinylchlorid (PVC) mit Standorten in China, Frankreich, Deutschland, Italien, Mexiko, Spanien, den USA und Vietnam. Zudem betreibt das Unternehmen eine Stabilisierungsanlage in Japan sowie ein Forschungszentrum und mehrere Anwendungslabors in Frankreich.

Weitere Informationen sind erhältlich unter www.westlakeglobalcompounds.com.

