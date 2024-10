Neues Angebot nutzt Medidata Rave EDC, um Marktsegmenten, denen es in der Vergangenheit an Zugang zu modernster Technologie mangelte, weltweit führendes Electronic Data Capture (EDC)-System zur Verfügung zu stellen

Medidata, eine Marke von Dassault Systèmes und führender Anbieter von Lösungen für klinische Studien in der Life-Science-Branche, kündigte heute Medidata Rave Lite an, eine Erweiterung der Goldstandard-Software des Unternehmens für klinische Studien, Medidata Rave EDC, die explizit für Phase-I- und Phase-IV-Studien konzipiert wurde. Unabhängig von der Unternehmensgröße, dem therapeutischen Fokus oder der Pipeline sorgt Rave Lite für ein effizientes Electronic Data Capture (EDC)-System und effiziente Verwaltungs- und Analyselösungen mit einem maßgeschneiderten Preismodell.

Während EDC ein grundlegender Baustein klinischer Studien ist, führt die Technologiefragmentierung zu Integrationsherausforderungen und Verzögerungen bei den Startzeiten. Insbesondere der fehlende Zugang zu innovativer Technologie wirkt sich unverhältnismäßig stark auf Studien im Früh- und Spätstadium aus. Nachdem Medidata diese Herausforderungen in über 34.000 Versuchen erfolgreich meistern konnte, bietet es nun mit Rave Lite überlegene Optionen für Phase-I- und Phase-IV-Studien.

Durch Integration von Medidata Designer können Studiendesigner Phase-I- und Phase-IV-Studien schnell und präzise entwerfen und durch die fortgesetzte Nutzung künstlicher Intelligenz KI werden mögliche Studienfehlkonfigurationen bei gleichzeitiger Sicherung der Datenintegrität reduziert. Somit bietet Rave Lite eine konsistente Erfahrung ohne auf die fortschrittliche Leistung von Rave EDC verzichten zu müssen.

"Rave Lite adressiert einen dringenden Bedarf für Studien im Früh- und Spätstadium auf dem Markt, indem es eine optimierte Lösung bietet, die auf unserer vertrauenswürdigen Rave EDC Plattform basiert", so Tom Doyle, Chief Technology Officer, Medidata. "Indem wir unseren Kunden die Möglichkeit geben, ein EDC-System flächendeckend über alle Phasen hinweg zu nutzen, erhalten Kunden die Flexibilität, ihre Studien unter Beibehaltung der hohen Standards zu skalieren, die seit langem die Lösungen von Medidata definieren."

Rave EDC wurde kürzlich in der ersten PEAK Matrix Bewertung der Everest Group für ihre Wirksamkeit bei der Vereinfachung klinischer Studien für Sponsoren und CROs (Auftragsforschungsinstitute) bei gleichzeitiger Gewährleistung der Datenqualität und -integrität als führend anerkannt.

Medidata wird Rave Lite auf der NEXT New York, der wichtigsten vom Unternehmen veranstaltete Konferenz für klinische Studien, am 13. und 14. November in New York City vorstellen. Die Lösung wird den Kunden Anfang 2025 zur Verfügung gestellt. Für weitere Informationen, wie Rave Lite der Forschung zugute kommen kann, klicken Sie bitte hier.

Über Medidata

Medidata sorgt mit digitalen Lösungen zur Unterstützung klinischer Studien für intelligentere Behandlungen und gesündere Menschen. Medidata feiert 25 Jahre bahnbrechende technologische Innovation mit mehr als 34.000 Studien und 10 Millionen Patienten und bietet branchenführende Expertise, analytische Erkenntnisse und den weltweit größten historischen Datensatz für klinische Studien auf Patientenebene. Mehr als 1 Million registrierte Nutzer bei rund 2.200 Kunden vertrauen auf die nahtlose, durchgängige Plattform von Medidata, um die Erfahrungen von Patienten zu verbessern, klinische Durchbrüche zu beschleunigen und Therapien schneller auf den Markt zu bringen. Medidata ist eine Marke von Dassault Systèmes (Euronext Paris: FR0014003TT8, DSY.PA), hat ihren Hauptsitz in New York City und wurde von der Everest Group und IDC als führend anerkannt. Entdecken Sie mehr auf www.medidata.com und folgen Sie uns @Medidata.

Über Dassault Systèmes

Dassault Systèmes ist ein Katalysator für den menschlichen Fortschritt. Wir bieten Unternehmen und Einzelpersonen gemeinsame virtuelle Umgebungen, um nachhaltige Innovationen zu konzipieren. Indem unsere Kunden mit unserer Plattform und Anwendungen von 3DEXPERIENCE virtuelle Spiegelumgebungen der realen Welt schaffen, können sie die Prozesse der Erstellung, Produktion und des Lebenszyklusmanagements für ihr Angebot neu definieren und so einen bedeutenden Beitrag dazu leisten, die Welt nachhaltiger zu gestalten. Das Schöne an der Experience Economy ist, dass sie eine menschenorientierte Ökonomie zum Nutzen aller ist der Verbraucher, Patienten und Bürger. Dassault Systèmes bietet praktischen Nutzen für mehr als 350.000 Kunden aller Größen, in allen Branchen und mehr als 150 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.3ds.com

