Die Ethereum-ETFs erzielen immer höhere Zuflüsse!

Der Kryptomarkt zeigte sich in den letzten Tagen von seiner besten Seite! Vor allem der Bitcoin und viele große und kleine Meme-Coins profitieren mit voller Macht vom Oktober. Trotz seines eher verhaltenen Starts in der ersten Woche scheint er jetzt dafür umso mehr aufzudrehen. Ein Altcoin, der allerdings bisher nur mäßig davon profitieren konnte, ist Ethereum ($ETH).

Offenbar nehmen es die Anleger der zweitgrößten Kryptowährung noch immer übel, dass die Ether-ETFs eine Enttäuschung waren. Fairerweise muss man aber auch sagen, dass die Erwartungen im Vorfeld so gigantisch waren, dass es wohl beinahe unmöglich gewesen wäre, diese vollends zu erfüllen. Doch derzeit machen die börsengehandelten Ether-Fonds eine interessante Entwicklung durch. Und diese könnte Ethereum bald zu neuen Höchstständen verhelfen!

(Bisher konnte der Kurs von Ethereum nicht so stark vom Oktober profitieren wie der Bitcoin - Quelle: Tradingview.com)

Könnten die Ether-ETFs jetzt für einen starken Kursanstieg sorgen?

Das Traurige an den Ethereum-ETFs ist ja, dass diese eigentlich gar nicht so schlecht gelaufen wären. Mehrere Milliarden wurden eingenommen. Das reicht zwar bei Weitem nicht an die Bitcoin-Spot-ETFs heran, aber es war von Anfang an klar, dass die börsengehandelten Ether-Fonds weniger Geld einnehmen würden.

Knackpunkt war der schon einige Jahre existierende Grayscale Ethereum Trust. Aus diesem flossen hohe Beträge ab und die haben die Statistik massiv belastet. Doch in den letzten Wochen haben die Abflüsse etwas nachgelassen und die restlichen Ether-ETFs konnten sich relativ gut behaupten.

$eth etf inflows starting to increase



you ain't seen nothin yet pic.twitter.com/pKy8jV93xl - Aur.ron (@AxieAur) October 17, 2024

Allein gestern konnten die Ether-ETFs 26 Mio. US-Dollar einnehmen und auch sonst schreiben sie immer öfter schwarze Zahlen. Das reicht zwar nicht an die 458 Mio. US-Dollar heran, die von den Bitcoin-Spot-ETFs gestern erzielt wurden, aber dennoch ist es ein erster Teilerfolg. Es sieht also durchaus gut dafür aus, dass die Ether-ETFs trotz Startproblemen den Kurs bald stark stützen werden.

Zusammen mit einigen anderen fundamentalen Umständen wie den derzeit stattfindenden Zinssenkungen vieler Zentral- und Notenbanken könnte eine starke Aufholrallye in den nächsten Monaten in Ethereum auslösen. Damit haben auch viele Token, die das Ethereum-Ökosystem erweitern, hervorragende Chancen auf hohe Kursgewinne. Einer der besten Coins könnte dabei Pepe Unchained ($PEPU) sein.

Wird $PEPU bald mehr Gewinn erzielen als Ethereum?

Wie Pepe Unchained vom Ethereum-Anstieg profitiert

Pepe Unchained ist nicht irgendein Coin, sondern der erste Meme-Coin mit einer eigenen Layer-2-Lösung für Ethereum. Damit hat $PEPU praktisch ein Upgrade zur Ethereum-Blockchain erschaffen, das die Skalierbarkeit erhöht, ähnlich wie Base und andere Layer-2-Lösungen. Die $PEPU-Chain schafft Transaktionen etwa 100x so schnell und deutlich günstiger als Ethereum und zudem sind Transaktionen auch noch deutlich günstiger.

Somit haben $PEPU-Token große Vorteile im Handel. Doch das ist nicht alles. $PEPU zielt auch darauf ab, ein ganzes Ökosystem zu bilden. Das könnte der Coin erreichen, wenn auch andere Entwickler diese höchst effiziente Blockchain für ihre Coins nutzen, wofür die Gründer sogar bereits einen Entwickler-Fonds ins Leben gerufen haben.

($PEPU wird der erste Meme-Coin mit eigener Layer 2 für Ethereum werden - Quelle: pepeunchained.com)

Durch die einzigartigen Vorteile wie seiner eigenen Layer 2 ist $PEPU schon jetzt bei Anlegern extrem beliebt. Die Community umfasst mittlerweile mehr als 60.000 treue Anhänger, die der Entwicklung des Coins folgen. Diese haben ihre Überzeugung von $PEPU auch unter Beweis gestellt und mittlerweile über 20 Mio. US-Dollar in das ICO investiert.

Ein gewaltiger Erfolg für einen neuen Coin. Und der Vorverkauf läuft noch immer. Anleger, die jetzt also das Potenzial von $PEPU für hohe Gewinne nutzen möchten, sollten schnell zuschlagen. In wenigen Stunden erhöht sich nämlich der Preis für die $PEPU-Token und vermutlich wird der Einstieg dann nie wieder so günstig wie heute.

