HTEC, ein weltweit tätiges Unternehmen für digitale Ingenieurdienstleistungen, freut sich, eine Partnerschaft mit MetConnections bekannt zu geben, einer innovativen Anwendungsplattform, die spontane persönliche Interaktionen fördert. Die App wurde entwickelt, um persönliche Kontakte in Echtzeit zu vereinfachen und nutzt dafür fortschrittliche KI, die personalisierte Matching-Vorschläge für Personen in der Nähe bereitstellt. Die Ingenieur-, Produkt- und Designteams von HTEC arbeiten eng mit den Produkt- und Führungsteams von MetConnections zusammen, um diese hochmoderne Plattform zu entwickeln.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241017425278/de/

HTEC's engineering, product, and design teams will collaborate closely with MetConnections product and leadership teams to develop a cutting-edge platform. (Graphic: Business Wire)