Helfie AI, eine globale mobile Gesundheitsplattform, hat zwei neue Mitglieder in ihr Board of Directors berufen. Der renommierte internationale Wissenschaftler Antonin (Tony) de Fougerolles, PhD, wird die Position des nicht geschäftsführenden Chairman übernehmen, und die globale Führungskraft im Gesundheitswesen Cheryl Buxton wird ein unabhängiges, nicht geschäftsführendes Mitglied des Boards sein.

Helfie AI ist eine revolutionäre mobile Plattform, die es mithilfe künstlicher Intelligenz jedem Smartphone-Nutzer überall auf der Welt erlaubt, einen schnellen und genauen Check für eine Reihe von Gesundheitsproblemen durchzuführen. Mit diesen Terminen läutet Helfie AI eine entscheidende Phase seiner Mission ein, den Zugang zum und die Teilnahme am globalen Gesundheitswesen zu revolutionieren.

George Tomeski, Mitbegründer und CEO von Helfie AI, sagte: "Die Erweiterung des Boards um Gesundheitsexperten vom Kaliber von Tony und Cheryl markiert einen wichtigen Schritt in der Entwicklung des Unternehmens. Helfie wird elementare, lebensrettende Gesundheitschecks im wahrsten Sinne des Wortes in die Hände von Milliarden Menschen auf der ganzen Welt legen. Wir freuen uns, im Zuge der Kommerzialisierung unserer revolutionären Technologie Tony und Cheryl für uns gewinnen zu können, die über einen enormen Erfahrungsschatz im Gesundheitswesen und über profunde Erfahrung mit Start-up-Unternehmen verfügen."

Dr. de Fougerolles war der erste Chief Scientific Officer von Moderna und zuletzt CEO von Evox Therapeutics. Im Laufe seiner 25-jährigen Karriere auf dem Gebiet der Arzneimittelentwicklung war er maßgeblich am Aufbau von drei transformativen Arzneimittelplattformen beteiligt, die zu mehreren zugelassenen Medikamenten in Bereichen wie Infektionskrankheiten, Kardiologie und seltene Krankheiten führten. Außerdem leistete er einen Beitrag zum Wachstum mehrerer Start-ups zu milliardenschweren Unternehmen. Dr. de Fougerolles bringt umfassende Fachkenntnisse in der operativen Skalierung von Unternehmen mit und wird Helfie AI in den Bereichen Unternehmensaufbau, Fundraising und Auswahl der für die Technologie von Helfie am besten geeigneten Gesundheitszustände beraten.

Frau Buxton war in ihrer letzten Position Vice Chairman für den Bereich Pharmaceuticals and R&D bei Korn Ferry International, einem globalen Beratungsunternehmen für Organisationen. Sie bringt ein enormes Wissen über die Gesundheitsbranche in einer Vielzahl von Sektoren und Regionen mit. Frau Buxton verfügt außerdem über fundierte globale Erfahrung im Aufbau leistungsstarker Teams für viele der weltweit führenden Unternehmen im Gesundheitswesen und wird Helfie bei der Entwicklung zu einer multinationalen Organisation und bei der Vernetzung mit Führungskräften aus der Gesundheitsbranche unterstützen.

Dr. de Fougerolles sagte: "Helfie AI ist das erste mir bekannte Unternehmen, das das Potenzial hat, die medizinische Versorgung zu revolutionieren, indem es Gesundheitschecks einfach und für jedermann zugänglich macht etwa so, wie Apple es mit der Musik gemacht hat. Wenn gesundheitliche Probleme frühzeitig erkannt und behandelt werden können, werden die Behandlungsergebnisse für die Patienten erheblich verbessert. Ich freue mich darauf, meine Zeit und Aufmerksamkeit darauf zu verwenden, gemeinsam mit dem Helfie-Team an dieser bahnbrechenden Plattform zu arbeiten."

Frau Buxton sagte: "Helfie AI hat das Potenzial, das Problem des ungleichen Zugangs zur Gesundheitsversorgung für Menschen mit unterschiedlichem sozioökonomischem Hintergrund in verschiedenen Regionen der Welt zu beheben. Ob alleinerziehende Mutter in einer abgelegenen Gegend oder vielbeschäftigter Manager in einer Großstadt: Durch die Technologie von Helfie können alle Menschen Zugang zu grundlegenden Untersuchungen erhalten. Für mich als neues Mitglied des Boards ist das Potenzial, einen wirklich gerechten Ansatz in der Gesundheitsvorsorge zu schaffen, enorm spannend."

Die fortschrittlichen KI-Technologien von Helfie AI analysieren Bilder, Videos, Tonaufnahmen oder Gesichts-Scans, um Hinweise auf mögliche Gesundheitsprobleme auszumachen. Helfie AI liefert sofortige Ergebnisse und unterbreitet dem Benutzer Informationen und Optionen für das weitere Vorgehen. Besonders wichtig hierbei ist, dass der Benutzer Eigentümer und Kontrolleur aller im Rahmen der Untersuchungen bereitgestellten Daten ist.

Über Helfie AI

Helfie AI wurde 2021 in Melbourne, Australien, gegründet und ist mittlerweile auch in Europa, Nordamerika, Afrika und Asien tätig. Das Unternehmen kann bereits auf mehrere aktive B2B-Partnerschaften mit führenden Unternehmen verweisen.

Helfie AI widmet sich zwei der größten Herausforderungen im Gesundheitswesen: der mangelnden Inanspruchnahme von Präventivmaßnahmen und der unzureichenden Nutzung von Gesundheitsdaten. Sämtliche Aspekte der Gesundheitsversorgung, beginnend mit der Lebensqualität und der Lebenserwartung, können erheblich verbessert werden, wenn die Menschen Präventivmaßnahmen aktiv in Anspruch nehmen und Gesundheitsdaten innerhalb des gesamten Gesundheitssystems aktiv genutzt werden.

Die durch Helfie AI geschaffene Zugänglichkeit kann die Kosten von 7 Billionen US-Dollar, die jährlich für die Behandlung vermeidbarer Erkrankungen ausgegeben werden, erheblich senken.

Helfie AI zeigt den Benutzern klare nächste Schritte auf, verbindet sie bei Bedarf mit medizinischen Fachkräften, ermöglicht die Interaktion in Bezug auf zahlreiche Gesundheitszustände, von Herz-Kreislauf- bis hin zu Hautgesundheit, und ermöglicht den Austausch von KI-Befunden mit ihren eigenen Gesundheitsfachkräften und Ärzten.

Weitere Informationen zu den Untersuchungen, die Helfie durchführen kann, finden Sie unter www.helfie.ai.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241017586233/de/

Contacts:

Medien:

E uropäische Medien

Chris Welsh, ICR Healthcare

Helfieeurope@icrinc.com

US-Medien

Alexis Feinberg, ICR Healthcare

Alexis.feinberg@westwicke.com

203-939-2225