Sirion, die KI-native Plattform für das Vertragslebenszyklus-Management, gab heute bekannt, dass sie zum dritten Mal in Folge im 2024 Gartner® Magic Quadrant for Contract Lifecycle Management (CLM) als Leader eingestuft wurde. Wir sind der Meinung, dass diese fortgesetzte Anerkennung als Leader das Vertrauen widerspiegelt, das die weltweit führenden Unternehmen in Sirion setzen. Laden Sie hier eine kostenlose Kopie des vollständigen Berichts herunter.

Kunden vertrauen dem KI-nativen CLM von Sirion, weil sein Grundmodell das "Warum" hinter jeder Antwort intelligent anpasst und erklärt. Während die Benutzer mit Sirion interagieren, werden die Algorithmen durch ihr Feedback informiert und verbessert, wodurch sichergestellt wird, dass die Plattform kontinuierlich lernt und immer relevantere und genauere Erkenntnisse liefert.

"Die Konvergenz von KI und Vertragsmanagement verändert die Arbeitsweise moderner Unternehmen und bietet denjenigen, die diese Innovation annehmen, einen erheblichen Wettbewerbsvorteil", sagte Joanne Wright, SVP of Transformation and Operations bei IBM. "Wir freuen uns über unsere Zusammenarbeit mit Sirion in diesem Bereich sowohl als Kunde, der die KI-native CLM-Plattform von Sirion nutzt, um Vertragsinformationen über die Geschäftsprozesse von IBM hinweg zu erschließen, als auch als Technologiepartner von IBM watsonx, das den generativen KI-Ansatz von Sirion mit mehreren Modellen unterstützt."

"Bei Sirion wissen wir, dass Vertrauen bei generativer KI alles ist", sagte Ajay Agrawal, Gründer und Chief Executive Officer von Sirion. "Für unsere Kunden wird Vertrauen durch einen besonderen Fokus auf Erklärbarkeit, Sicherheit und Genauigkeit geschaffen. Wenn eine CLM-Engine eine Antwort auf eine Konversationsanfrage vorschlägt oder einen Vertrag automatisch mit einem Redline-Kommentar versieht, muss der Benutzer wissen, warum er sich auf diese Empfehlung verlassen kann. Bei Sirion werden die Redlines und Antworten von Erklärungen in einfacher Sprache und Links zu ihrer Datenquelle begleitet. Diese Transparenz gibt den Nutzern das Vertrauen, dass sie unserer KI vertrauen können, um fundierte Entscheidungen zu treffen."

Diese Betonung des Vertrauens taucht als gemeinsames Thema bei Sirions Kundenstamm immer wieder Das Feedback unserer Kunden trug dazu bei, dass Sirion im Rahmen der Gartner Peer Insights Voice of the Customer for CLM 2024 als "Customers' Choice" ausgezeichnet wurde. Mit innovativen KI-Funktionen wie fortgeschrittener Extraktion, Konversationssuche und KI-gesteuerten Verhandlungen wird Sirion weiterhin Pionierarbeit bei der Anwendung generativer KI leisten, um die Art und Weise zu verändern, wie Unternehmen Verträge verwalten.

Über Sirion

Sirion ist die weltweit führende KI-native CLM-Plattform und ein Pionier bei der Anwendung generativer KI, um Unternehmen dabei zu helfen, die Art und Weise, wie sie Verträge speichern, erstellen und verwalten, zu transformieren. Die Funktionen der Plattform für Extraktion, Konversationssuche und KI-gestützte Verhandlungen haben die Vertragsgestaltung in allen Unternehmensteams revolutioniert von der Rechts- und Beschaffungsabteilung bis hin zu Vertrieb und Finanzen. Die wertvollsten Marken der Welt wie BNY Mellon, IBM und Vodafone vertrauen Sirion die Verwaltung von über 7 Millionen Verträgen im Wert von fast 800 Mrd. USD und die Beziehungen zu über 1 Million Lieferanten und Kunden in über 100 Sprachen an.

