HELLA, ein bedeutendes Unternehmen im MDAX, verzeichnete in den ersten drei Quartalen des laufenden Jahres eine Stagnation des Umsatzes bei 5,9 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Unter Berücksichtigung von Währungseffekten konnte jedoch ein leichter Anstieg von 0,8 Prozent auf sechs Milliarden Euro verbucht werden. Der Vorstandsvorsitzende äußerte sich zu den Herausforderungen, insbesondere im dritten Quartal, die auf eine schwache Entwicklung der globalen Fahrzeugproduktion zurückzuführen sind. Als Reaktion darauf hat das Unternehmen Ende September seine Prognosen nach unten korrigiert.

Ausblick und Börsenreaktion

Für das Gesamtjahr prognostiziert der Automobilzulieferer nun einen Umsatz zwischen 7,9 und 8,1 Milliarden Euro. Die vollständigen Finanzergebnisse für das Quartal werden Anfang November veröffentlicht. An der Börse reagierten die Anleger verhalten auf diese Nachrichten, was sich in leichten Kursverlusten widerspiegelte. Die Aktie des Scheinwerfer-Herstellers notierte im Handelsverlauf mit geringen Abschlägen.

