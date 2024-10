Die Adidas-Aktie erlebte am Donnerstag einen bemerkenswerten Aufschwung an der Börse. Auslöser war eine positive Neubewertung durch Analysten, die dem Sportartikelhersteller eine schnellere Rückkehr zur Profitabilität als erwartet attestierten. Die Experten hoben ihre Prognosen für die kommenden Jahre an und verwiesen auf die gestiegene Branchenbewertung. Dies führte zu einer Anhebung des Kursziels von 169 auf 238 Euro, was die Anleger optimistisch stimmte.

Finanzielle Entwicklung im Fokus

Der Aktienkurs von Adidas reagierte prompt auf die Neuigkeiten und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 226,20 Euro. Im laufenden Jahr konnte das Unternehmen bereits solide Finanzergebnisse vorweisen. Im letzten Quartal wurde ein Gewinn pro Aktie von 1,06 Euro erzielt, was einer deutlichen Steigerung gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Umsatz wuchs um knapp 9 Prozent auf 5,82 Milliarden Euro. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Analysten einen Gewinn pro Aktie von 3,65 Euro, was die positive Entwicklung des Unternehmens unterstreicht.

