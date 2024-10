Die Cancom SE-Aktie verzeichnete am Dienstag einen leichten Kursanstieg im XETRA-Handel. Gegen Mittag notierte das Papier bei 26,18 Euro, was einem Plus von 0,5 Prozent entspricht. Im Tagesverlauf erreichte die Aktie ein Hoch von 26,32 Euro, eröffnete jedoch bei 26,20 Euro. Das Handelsvolumen belief sich auf 20.162 Aktien.

Langfristige Entwicklung und Analystenbewertungen

Trotz der aktuellen Schwankungen im TecDAX zeigt die Cancom-Aktie Potenzial. Das 52-Wochen-Hoch von 34,00 Euro liegt 29,87 Prozent über dem aktuellen Kurs. Analysten prognostizieren eine Dividende von 1,05 Euro pro Aktie für das laufende Jahr und geben ein durchschnittliches Kursziel von 33,30 Euro an. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Experten einen Gewinn von 1,37 Euro je Aktie, was auf eine positive Geschäftsentwicklung hindeutet.

