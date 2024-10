Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) verzeichnete am Donnerstag einen beeindruckenden Kursanstieg von 11,4 Prozent an der New Yorker Börse. Der Halbleitergigant konnte mit seinen jüngsten Quartalszahlen die Erwartungen der Analysten deutlich übertreffen. Im zweiten Quartal 2024 stieg der Umsatz auf 20,82 Milliarden US-Dollar, was einem Zuwachs von 20,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Auch der Gewinn pro Aktie überzeugte mit 1,48 US-Dollar und lag damit über den Prognosen.

Positive Auswirkungen auf den Halbleitersektor

Der optimistische Ausblick von TSMC sorgte für Aufwind im gesamten Halbleitersektor. Experten sehen darin ein positives Signal für die Branche, nachdem zuletzt Bedenken hinsichtlich einer möglichen Nachfrageschwäche aufgekommen waren. Die starke Performance des taiwanesischen Unternehmens könnte nun als Katalysator für weitere Kursgewinne bei Chip-Aktien dienen und das Vertrauen der Investoren in den Technologiesektor stärken.

