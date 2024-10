Die Fresenius SE-Aktie steht kurz vor der Veröffentlichung der Zahlen zum dritten Quartal, die für den 6. November erwartet werden. Trotz eines leichten Kursrückgangs in der jüngsten XETRA-Sitzung zeigen sich Analysten weiterhin zuversichtlich für den DAX-Wert. JPMorgan stuft die Aktie mit "Overweight" ein und setzt ein Kursziel von 40,10 Euro. Diese positive Einschätzung basiert auf der Erwartung solider Quartalsergebnisse und der strategischen Neuausrichtung des Gesundheitskonzerns.

Herausforderungen und Chancen im Gesundheitssektor

Die bevorstehende Krankenhausreform in Deutschland könnte bedeutende Auswirkungen auf Fresenius SE haben. Die geplante Änderung des Vergütungssystems für Kliniken zielt darauf ab, den finanziellen Druck zu mindern und eine Spezialisierung zu fördern. Während dies kurzfristig Herausforderungen mit sich bringen könnte, eröffnet es Fresenius SE auch Chancen zur Optimierung seines Klinikportfolios und zur Steigerung der Behandlungsqualität. Experten prognostizieren für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn je Aktie von 2,85 Euro, was das Vertrauen in die langfristige Strategie des Unternehmens unterstreicht.

