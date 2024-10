Die Zalando SE verzeichnete am 17. Oktober 2024 bemerkenswerte Bewegungen an der Börse. Der Anteilsschein des Modeunternehmens zeigte sich im XETRA-Handel zunächst stabil bei 30,43 EUR, erreichte jedoch im Tagesverlauf einen Höchststand von 30,78 EUR. Interessanterweise wurden an diesem Tag 191.066 Zalando-Aktien gehandelt, was auf ein erhöhtes Interesse der Anleger hindeutet.

Insider-Aktivitäten und Zukunftsaussichten

In einem parallel verlaufenden Ereignis erwarb Vorstandsmitglied Dr. Astrid Arndt 644 Aktien im Rahmen eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms. Diese Insider-Transaktion könnte als positives Signal für die zukünftige Unternehmensentwicklung gedeutet werden. Analysten prognostizieren für das Gesamtjahr 2024 ein Ergebnis je Aktie von 0,979 EUR, was die optimistischen Erwartungen an die Performance des Unternehmens unterstreicht.

