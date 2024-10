DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 18. Oktober

=== 07:20 SE/Volvo AB, Ergebnis 3Q 08:00 DE/Baugenehmigungen 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin 09:30 DE/Bundesrat, Plenum, Berlin *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz August *** 10:00 EU/EZB, Survey of Professional Forecasters 11:00 DE/IG Metall Mitte, Zweite Tarifverhandlung mit Arbeitgebern der Metall- und Elektroindustrie in Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland 11:30 DE/Regierungs-Pk, Berlin *** 12:55 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 1Q *** 13:00 US/American Express Co, Ergebnis 3Q *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen September Baubeginne PROGNOSE: -0,4% gg Vm zuvor: +9,6% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: -1,7% gg Vm zuvor: +4,9% gg Vm 16:30 US/Federal Reserve Bank of Atlanta President Raphael Bostic, Vortrag am Millsaps College in Jackson, Mississippi 18:30 US/Federal Reserve Bank of Atlanta President Raphael Bostic spricht beim "Mississippi Council on Economic Education Forum" im Rahmen des American Enterprise Luncheon *** - DE/Bundeskanzler Scholz, Treffen mit US-Präsident Biden, Berlin - BE/Bundeskanzler Scholz, Teilnahme an EU-Gipfel und Euro-Gipfel, Brüssel - EU/S&P, Ratingüberprüfung Griechenland - EU/S&P, Ratingüberprüfung Großbritannien - EU/S&P, Ratingüberprüfung Italien ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/kla/sha

(END) Dow Jones Newswires

October 18, 2024 00:03 ET (04:03 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.