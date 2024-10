Comet Holding AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

Comet: Schrittweise Erholung des Halbleiterzyklus im 3. Quartal



18.10.2024 / 06:30 CET/CEST





Trading Update 3. Quartal 2024 Nettoumsatz von CHF 113.2 Mio. im Q3/24, CHF 302.5 Mio. nach 9 Monaten

Book-to-bill von 1.06 zum Ende von Q3/24

Prognose für das Gesamtjahr 2024: Nettoumsatz und EBITDA-Marge am unteren Ende der erwarteten Bandbreiten von CHF 440 Mio. bis 480 Mio. und 15% bis 17% Im Q3/24 betrug der Nettoumsatz CHF 113.2 Mio., was einem Anstieg von 45.6% gegenüber der Vorjahresperiode (Q3/23: CHF 77.7 Mio.) und 4.4% gegenüber dem Vorquartal (Q2/24: CHF 108.4 Mio.) entspricht. In den ersten neun Monaten erzielte Comet einen Nettoumsatz von CHF 302.5 Mio. gegenüber CHF 284.8 Mio. im Vorjahr (+6.2%). Das Geschäftsumfeld hat sich in den einzelnen Endmärkten unterschiedlich entwickelt. Das Wachstum wurde von den verbesserten Aussichten in der Halbleiterindustrie bestimmt. Obwohl die Nachfrage aus den konsumnahen Endmärkten noch zögerlich ist, wurde die Erholung von der Nachfrage nach Mikrochips für KI-Anwendungen vorangetrieben. Die industriellen Endmärkte, insbesondere Automobil, stagnierten hingegen. Dies führte zu einem gedämpften Geschäft für die zwei Röntgendivisionen von Comet. Comets strategische Wachstumsprojekte haben weitere Meilensteine erreicht. Die Markteinführung der Synertia HF-Matchbox im Juli hat neue Möglichkeiten eröffnet. Erste Kundenprojekte mit gebündelten Synertia-Matchbox- und HF-Generatormodulen sind am Laufen, während weitere Synertia-HF-Generatoren auf Halbleiteranlagen bei Endkunden qualifiziert werden. Bei IXS wurden weitere kommerzielle Verhandlungen für die Halbleiterinspektionslösung CA20 angestossen, die unsere mehrgleisige Markteinführungs- und Qualifizierungsstrategie bestätigen. Zudem ist die Division IXS auf dem besten Weg zur Markteinführung des vollautomatischen Fab-Systems im 4. Quartal. Ausblick Die Halbleiterindustrie hat sich im dritten Quartal in ausgewählten Segmenten weiter erholt und den Aufwärtstrend bestätigt. Die langfristigen Wachstumsaussichten für Comet sind weiterhin positiv und intakt. Diese Entwicklungen werden von der steigenden Nachfrage nach Produktionskapazitäten für Mikrochips in den kommenden Jahren sowie durch neue Technologien und Anwendungen wie Künstliche Intelligenz (KI) angetrieben. Diese führen zu einer wachsenden Nachfrage nach immer komplexeren Halbleiterkomponenten, wovon alle drei Divisionen von Comet profitieren werden. Comet erwartet, dass sich der Auftragseingang in den kommenden Monaten beschleunigen wird. Im Gegensatz zur Entwicklung in der Halbleiterindustrie sowie den Prognosen zu Beginn dieses Jahres wird erwartet, dass sich Industriesektoren wie Automobil, Luftfahrt und Sicherheit aufgrund der begrenzten Dynamik und der gedämpften Verbraucherstimmung unterschiedlich entwickeln werden. Basierend auf den oben genannten Annahmen und verschärft durch ungünstige Währungseffekte präzisiert Comet ihre Prognose für den Nettoumsatz und die EBITDA-Marge auf das untere Ende der Bandbreiten von CHF 440 Mio. bis CHF 480 Mio. bzw. 15.0% bis 17.0%. -Ende- Kontakt Dr. Ulrich Steiner VP Investor Relations & Sustainability T +41 31 744 99 95 ulrich.steiner@comet.ch Unternehmenskalender 6. März 2025

10. April 2025 Jahresergebnis 2024

76. Ordentliche Generalversammlung

Comet Group

Die Comet Group ist ein weltweit führendes, innovatives Schweizer Technologieunternehmen mit Fokus auf Plasma Control- und Röntgentechnologie. Mit hochwertigen High-Tech-Komponenten und Systemen ermöglichen wir unseren Kunden, ihre Produkte qualitativ zu verbessern und sie gleichzeitig effizienter und umweltschonender zu produzieren. Die innovativen Lösungen kommen zum Einsatz im Halbleitermarkt, der Luftfahrt- und Automobilindustrie sowie im Bereich Sicherheitsprüfung. Die Comet Holding AG hat ihren Hauptsitz in Flamatt in der Schweiz und ist heute in allen Weltmärkten vertreten. Wir beschäftigen weltweit über 1 500 Mitarbeitende, rund 600 davon in der Schweiz. Neben Produktionsstandorten in China, Deutschland, Dänemark, Schweiz, Malaysia und den USA unterhalten wir verschiedene Tochtergesellschaften in Kanada, China, Japan, Korea, Taiwan und den USA. Die Aktien von Comet (COTN) werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt.



